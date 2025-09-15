Jio का सबसे सस्ता प्लान: सिर्फ ₹448 के रिचार्ज में पाएं 84 दिन वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और भी बहुत कुछ

डिजिटल डेस्क: भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी जियो लगातार अपने ग्राहकों के लिए किफायती और जरूरत के मुताबिक प्लान पेश (Jio Cheapest Best Plan) करती रहती है। जियो बाकि टेलीकॉम कंपिनयों एयरटेल (Airtel), वोडाफोन (Vi) और बीएसएनएल (BSNL) को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने उन यूजर्स के लिए खास प्लान तैयार किया है जिन्हें इंटरनेट डेटा की आवश्यकता नहीं होती और सिर्फ कॉलिंग (Jio Only Calling Plan) सुविधा चाहिए।

Jio का ₹448 वॉयस ओनली प्लान (Voice Only Plan) यह प्लान खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है जिनके पास घर पर वाई-फाई है और वे मोबाइल डेटा पर निर्भर नहीं रहते। Jio के इस ₹448 प्लान में आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस अवधि में आप अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी इसमें 1000 SMS फ्री की सुविधा भी देती है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्लान में डेटा बिल्कुल भी शामिल नहीं है। यानी अगर आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो आपको अलग से डेटा ऐड-ऑन रिचार्ज करवाना होगा। मुफ्त सब्सक्रिप्शन का फायदा (Free Jio TV AI Cloud Subcription) भले ही इस प्लान में डेटा नहीं है, लेकिन Jio ग्राहकों को इसमें Jio TV और Jio AI क्लाउड का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। यानी अगर आपके पास वाई-फाई है तो आप Jio TV पर एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं। लंबी वैलिडिटी वाला ₹1748 प्लान (Validity) जिन्हें लंबे समय तक बिना झंझट के कॉलिंग सुविधा चाहिए, उनके लिए Jio का एक और शानदार प्लान है। यह प्लान ₹1748 का है, जिसमें ग्राहकों को 336 दिन यानी लगभग 11 महीने की वैलिडिटी मिलती है। इसमें भी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा है, लेकिन इसमें भी डेटा उपलब्ध नहीं है।