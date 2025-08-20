Jio Vs Airtel Vs Vi Mobile Recharge Plans: टेलीकॉम कंपनियों ने महंगे किए रिचार्ज प्लान्स, अब कितने देने होंगे रुपये

टेक्नोलॉजी डेस्क। Jio, Aitel, Vi Mobile Recharge Plans: भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं को अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड ने अपने सस्ते प्रीपेड रिचार्ज पैक बाजार से हटा लिए हैं।

कंपनियों का कहना है कि यह कदम औसत प्रति उपयोगकर्ता आय (ARPU) बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है, लेकिन इस निर्णय से करोड़ों उपभोक्ताओं के सामने केवल महंगे प्लान के ही विकल्प रह गए हैं। 299 रुपये से शुरू होगा सस्ता प्लान अब दोनों कंपनियों का एंट्री-लेवल पैक 299 रुपये से शुरू होता है। जियो का 299 रुपये प्लान 1.5 जीबी डेटा प्रति दिन और 28 दिन की वैधता देता है। एयरटेल का सबसे सस्ता पैक 349 रुपये है, जिसमें 1.5 जीबी प्रतिदिन डेटा मिलता है। वहीं, वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अभी तक अपने लो-कॉस्ट पैक हटाए नहीं हैं, जिससे बजट यूजर्स के लिए यह एक विकल्प बना हुआ है।