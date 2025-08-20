मेरी खबरें
    Jio Vs Airtel Vs Vi Mobile Recharge Plans: टेलीकॉम कंपनियों ने महंगे किए रिचार्ज प्लान्स, अब कितने देने होंगे रुपये

    भारत में मोबाइल डेटा अब महंगा हो गया है। जियो और एयरटेल ने अपने सस्ते प्रीपेड पैक हटा लिए हैं। अब न्यूनतम प्लान 299 रुपये से शुरू होगा। वोडाफोन आइडिया फिलहाल लो-कॉस्ट पैक जारी रखे हुए है। इस कदम से कंपनियों को फायदा होगा लेकिन आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 02:03:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 02:04:53 PM (IST)
    रिचार्ज प्लान महंगे हुए। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जियो और एयरटेल ने सस्ते पैक बंद किए
    2. अब न्यूनतम प्लान 299 रुपये से शुरू होगा
    3. वोडाफोन आइडिया अभी बजट पैक दे रहा है

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Jio, Aitel, Vi Mobile Recharge Plans: भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं को अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड ने अपने सस्ते प्रीपेड रिचार्ज पैक बाजार से हटा लिए हैं।

    कंपनियों का कहना है कि यह कदम औसत प्रति उपयोगकर्ता आय (ARPU) बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है, लेकिन इस निर्णय से करोड़ों उपभोक्ताओं के सामने केवल महंगे प्लान के ही विकल्प रह गए हैं।

    299 रुपये से शुरू होगा सस्ता प्लान

    अब दोनों कंपनियों का एंट्री-लेवल पैक 299 रुपये से शुरू होता है। जियो का 299 रुपये प्लान 1.5 जीबी डेटा प्रति दिन और 28 दिन की वैधता देता है। एयरटेल का सबसे सस्ता पैक 349 रुपये है, जिसमें 1.5 जीबी प्रतिदिन डेटा मिलता है। वहीं, वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अभी तक अपने लो-कॉस्ट पैक हटाए नहीं हैं, जिससे बजट यूजर्स के लिए यह एक विकल्प बना हुआ है।

    कंपनियों के सस्ते प्लान्स

    • जिओ- 299 रुपये (1.5 GB/day, 28 दिन), 349 रुपये (2 GB/day, 28 दिन)

    • एयरटेल- 349 रुपये (1.5 GB/day, 28 दिन), 361 रुपये (50 GB/month, 30 दिन)

    • वोडाफोन आइडिया (Vi)- 299 रुपये (1 GB/day, 28 दिन), 349 रुपये (1.5 GB/day, 28 दिन), 408 रुपये (2 GB/day, 28 दिन)

    जियो वर्सेस एटरटेल

    टेलीकॉम सेक्टर में यह कदम बाजार हिस्सेदारी की लड़ाई का हिस्सा है। TRAI के जून 2025 के आंकड़े बताते हैं कि जियो ने 19 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जोड़े है। एयरटेल ने 7.63 लाख यूजर्स जोड़े है। इसी अवधि में वोडाफोन आइडिया ने 2.17 लाख से ज्यादा ग्राहकों को खो दिया है।

    ग्राहकों पर क्या होगा असर

    इस बदलाव का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। जहां पहले यूजर्स कम पैसों में डेटा और कॉलिंग सुविधाएं पा रहे थे, अब उन्हें न्यूनतम 299 रुपये से ज्यादा खर्च करना होगा। टेलीकॉम कंपनियां इसे राजस्व बढ़ाने का कदम बता रही हैं, लेकिन आम उपभोक्ता के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ साबित होगा।

