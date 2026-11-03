जियो यूजर्स की बल्ले-बल्ले! कंपनी ने पेश किए 4 नए किफायती रिचार्ज प्लान्स, मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा

TRAI के कड़े निर्देशों के बाद जियो ने भी यह कदम उठाया है। कंपनी के ये नए वॉइस-ओनली प्लान्स 147 रुपये की शुरुआती कीमत से आते हैं, जिनमें बिना इंटरनेट डेटा के अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है।

टेक्नोलॉजी डेस्क। सस्ते रिचार्ज प्लान तलाश रहे मोबाइल यूजर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जियो ने केवल कॉलिंग वाले नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स बाजार में उतार दिए हैं।

कंपनी ने इन सभी रिचार्ज विकल्पों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और मायजियो ऐप पर 'ट्राई-मेंडेट पैक्स' नाम से अलग सेक्शन बनाकर शामिल किया है। जियो के ये प्लान्स खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किए गए हैं, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती और वे केवल सिम कार्ड एक्टिव रखने या सामान्य बातचीत के लिए सस्ता प्लान चाहते हैं।

इसके लिए कंपनी ने 22 दिन, 28 दिन, 30 दिन, पूरे एक कैलेंडर महीने, 84 दिन और 336 दिनों की अलग-अलग वैलिडिटी वाले कई विकल्प दिए हैं।

कई प्लान्स की लिस्ट

147 रुपये का पैक

इस नई श्रेणी का सबसे किफायती और शुरुआती प्लान 147 रुपये का है। इसमें 22 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस दौरान पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 300 एसएमएस की सुविधा दी जा रही है।

177 रुपये का पैक

इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड लोकल व एसटीडी कॉलिंग और 300 एसएमएस मिलते हैं।

196 रुपये का पैक

अगर आपको पूरे 30 दिनों की वैधता चाहिए, तो 196 रुपये का यह रिचार्ज पैक सही रहेगा। इसमें भी बिना डेटा के 30 दिनों तक मुफ्त कॉलिंग और 300 एसएमएस दिए जा रहे हैं।

197 रुपये का कैलेंडर मंथ पैक

यह खास मंथली रिचार्ज पैक कैलेंडर तारीख के हिसाब से चलता है। यानी जिस तारीख को आप रिचार्ज कराएंगे, ठीक उसी तारीख को अगले महीने यह खत्म होगा।

इन चारों शुरुआती प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 एसएमएस मिलते हैं, लेकिन इनमें कोई भी मोबाइल डेटा शामिल नहीं है।

लंबी वैलिडिटी वाले 448 रुपये और 1,748 रुपये के प्लान्स

448 रुपये का 84 दिनों वाला पैक

बार-बार रिचार्ज कराने की परेशानी से बचने और करीब तीन महीने तक सिम चालू रखने के लिए यह प्लान बेहतरीन है। 84 दिनों की वैधता वाले इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कुल 1,000 एसएमएस और जियो ऐप्स के साथ चुनिंदा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।