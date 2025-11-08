जियो यूजर्स को बड़ा तोहफा, 18 महीने तक फ्री मिलेगा Google AI Pro सब्सक्रिप्शन

टेक्नोलॉजी डेस्क। रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है। कंपनी ने शनिवार से Google के साथ पार्टनरशिप के तहत फ्री Google AI Pro (Gemini Pro) सब्सक्रिप्शन शुरू कर दिया है।

इस ऑफर के तहत जियो यूजर्स को 18 महीने तक Gemini 2.5 Pro के प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। शुरुआत में यह ऑफर 18 से 25 साल की उम्र के यूजर्स तक सीमित था, लेकिन अब इसे सभी जियो यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।