    जियो यूजर्स को बड़ा तोहफा, 18 महीने तक फ्री मिलेगा Google AI Pro सब्सक्रिप्शन

    रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने Google के साथ साझेदारी में 18 महीने का फ्री Google AI Pro (Gemini Pro) सब्सक्रिप्शन शुरू किया है। यूजर्स को Gemini 2.5 Pro, AI वीडियो जेनरेशन, कोड असिस्ट, Workspace AI फीचर्स और 2TB क्लाउड स्टोरेज मिलेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 02:40:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 02:40:07 PM (IST)
    जियो यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जियो ने शुरू किया 18 महीने का फ्री Google AI Pro।
    2. Gemini 2.5 Pro मॉडल तक एक्सटेंडेड एक्सेस मिलेगा।
    3. यूजर्स को मिलेगा 2TB फ्री क्लाउड स्टोरेज स्पेस।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है। कंपनी ने शनिवार से Google के साथ पार्टनरशिप के तहत फ्री Google AI Pro (Gemini Pro) सब्सक्रिप्शन शुरू कर दिया है।

    इस ऑफर के तहत जियो यूजर्स को 18 महीने तक Gemini 2.5 Pro के प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। शुरुआत में यह ऑफर 18 से 25 साल की उम्र के यूजर्स तक सीमित था, लेकिन अब इसे सभी जियो यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

    फ्री Google AI Pro सब्सक्रिप्शन कैसे एक्टिवेट करें

    इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपके पास एक एक्टिव Jio SIM और अनलिमिटेड 5G प्लान होना जरूरी है।

    ऑफर एक्टिवेट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें...

    • MyJio ऐप खोलें और ‘Early access’ बैनर पर क्लिक करें।

    • ‘Claim now’ बटन पर टैप करें।

    • नया ब्राउजर पेज खुलेगा, जहां ऑफर की डिटेल्स दिखेंगी।

    • नीच स्क्रॉल करें और ‘Agree’ पर क्लिक करें।

    • अब Gemini ऐप खोलकर अपना Pro स्टेटस कन्फर्म करें।

    Google AI Pro सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा

    सामान्य तौर पर Google AI Pro (Gemini Pro) सब्सक्रिप्शन की कीमत ₹1,950 प्रति माह है, लेकिन जियो यूजर्स को यह 18 महीने तक फ्री मिलेगा। इसमें यूजर्स को कई एडवांस फीचर्स का फायदा मिलेगा।

    • Gemini 2.5 Pro AI मॉडल का एक्सटेंडेड एक्सेस।

    • Nano Banana और Deep Research जैसे प्रीमियम फीचर्स।

    • Veo 3.1 Fast के जरिए टेक्स्ट से AI वीडियो जेनरेट करने की सुविधा।

    • Gemini Code Assist और Command Line Interface (CLI) एक्सटेंशन का एक्सेस।

    • Gmail, Docs, Drive, Sheets जैसे Google Workspace ऐप्स में AI फीचर्स।

    2TB क्लाउड स्टोरेज भी फ्री

    • जियो के इस ऑफर के तहत यूजर्स को 2TB क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा, जो Drive, Gmail और Photos में शेयर रहेगा। यूजर्स Whisk ऐप, Flow और NotebookLM प्लेटफॉर्म्स के लिए हाई लिमिट्स का भी फायदा उठा सकेंगे।

    • यह ऑफर जियो यूजर्स के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए वे AI टेक्नोलॉजी का फ्री एक्सेस पा सकेंगे। Gemini के एडवांस टूल्स से अपने वर्क, कोडिंग और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को भी स्मार्ट बना सकेंगे।


