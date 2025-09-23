LinkedIn अब एआई मॉडल पर यूजर्स का डेटा एकत्र करेगा, रोकना चाहते हैं तो पढ़ें तरीका

टेक डेस्‍क। हाल ही में लिंक्डइन ने अपनी नियम और शर्तों में बदलाव किए हैं, जो 3 नवंबर 2025 से प्रभावी हैं। लिंक्डइन एक पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसने हाल ही में घोषणा की है कि वह एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करना शुरू कर देगा और साथ ही Microsoft (लिंक्डइन की मूल कंपनी) और सहयोगी कंपनियों के साथ कुछ जानकारी साझा करेगा जो यूजर्स को लक्षित विज्ञापन प्रदान करते हैं।

वर्तमान में यह परिवर्तन केवल यूरोपीय संघ (ईयू), यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए), कनाडा, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करता है। लिंक्डइन क्या डेटा एकत्र करेगा लिंक्डइन के सहायता पृष्ठ के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म "कंटेंट-जेनरेटिंग एआई मॉडल" को बेहतर बनाने के लिए उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग करेगा जो एआई लेखन सहायकों और स्मार्ट सुझावों जैसी सुविधाओं को शक्ति प्रदान करते हैं।

एकत्रित डेटा: प्रोफ़ाइल विवरण, सार्वजनिक पोस्ट, फ़ीड गतिविधि और विज्ञापन जुड़ाव एकत्र नहीं किया गया: निजी संदेश कंपनी का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य "आपके अनुभव को बेहतर बनाना और सदस्यों को अवसरों से बेहतर ढंग से जोड़ना" है। Microsoft के साथ डेटा साझाकरण लिंक्डइन Microsoft और उसकी सहायक कंपनियों के साथ साझा किए जाने वाले डेटा की किस्मों को भी विस्तृत कर रहा है। यह Microsoft को अपने नेटवर्क पर वैयक्तिकृत विज्ञापन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा। साझा किए गए डेटा में शामिल हो सकते हैं: - लिंक्डइन प्रोफ़ाइल डेटा - फ़ीड गतिविधि डेटा - विज्ञापन जुड़ाव डेटा लिंक्डइन ने नोट किया कि इसमें ऐसा कोई डेटा शामिल नहीं है जिसके लिए उपयोगकर्ताओं ने पहले से ही विज्ञापन के लिए प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने की सहमति नहीं दी है।