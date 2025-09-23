LinkedIn अब एआई मॉडल पर यूजर्स का डेटा एकत्र करेगा, रोकना चाहते हैं तो पढ़ें तरीका
3 नवंबर, 2025 से प्रभावी, लिंक्डइन एआई प्रशिक्षण के लिए उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने और लक्षित विज्ञापनों के लिए Microsoft और सहयोगी कंपनियों के साथ कुछ जानकारी साझा करने के लिए अपनी शर्तों को अपडेट करेगा। यह परिवर्तन वर्तमान में यूरोपीय संघ, ईईए, कनाडा, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करता है।
Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 06:02:02 PM (IST)
Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 06:26:05 PM (IST)
लिंक्ड इन का एआई मॉडल।
HighLights
- यह Microsoft को अपने नेटवर्क पर वैयक्तिकृत विज्ञापन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।
- यह लक्षित विज्ञापन और एआई प्रशिक्षण से संबंधित गोपनीयता संबंधी चिंताएँ पैदा करता है।
- अभी यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र, कनाडा, हांगकांग और स्विट्जरलैंड पर लागू होगा।
टेक डेस्क। हाल ही में लिंक्डइन ने अपनी नियम और शर्तों में बदलाव किए हैं, जो 3 नवंबर 2025 से प्रभावी हैं। लिंक्डइन एक पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसने हाल ही में घोषणा की है कि वह एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करना शुरू कर देगा और साथ ही Microsoft (लिंक्डइन की मूल कंपनी) और सहयोगी कंपनियों के साथ कुछ जानकारी साझा करेगा जो यूजर्स को लक्षित विज्ञापन प्रदान करते हैं।
वर्तमान में यह परिवर्तन केवल यूरोपीय संघ (ईयू), यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए), कनाडा, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करता है। लिंक्डइन क्या डेटा एकत्र करेगा लिंक्डइन के सहायता पृष्ठ के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म "कंटेंट-जेनरेटिंग एआई मॉडल" को बेहतर बनाने के लिए उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग करेगा जो एआई लेखन सहायकों और स्मार्ट सुझावों जैसी सुविधाओं को शक्ति प्रदान करते हैं।
एकत्रित डेटा: प्रोफ़ाइल विवरण, सार्वजनिक पोस्ट, फ़ीड गतिविधि और विज्ञापन जुड़ाव एकत्र नहीं किया गया: निजी संदेश कंपनी का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य "आपके अनुभव को बेहतर बनाना और सदस्यों को अवसरों से बेहतर ढंग से जोड़ना" है। Microsoft के साथ डेटा साझाकरण लिंक्डइन Microsoft और उसकी सहायक कंपनियों के साथ साझा किए जाने वाले डेटा की किस्मों को भी विस्तृत कर रहा है।
यह Microsoft को अपने नेटवर्क पर वैयक्तिकृत विज्ञापन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा। साझा किए गए डेटा में शामिल हो सकते हैं: - लिंक्डइन प्रोफ़ाइल डेटा - फ़ीड गतिविधि डेटा - विज्ञापन जुड़ाव डेटा लिंक्डइन ने नोट किया कि इसमें ऐसा कोई डेटा शामिल नहीं है जिसके लिए उपयोगकर्ताओं ने पहले से ही विज्ञापन के लिए प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने की सहमति नहीं दी है।
गोपनीयता संबंधी चिंताएँ और ऑप्ट-आउट विकल्प हालाँकि लिंक्डइन का कहना है कि डेटा स्वयं सेवा के लिए एकत्र किया जाता है, लेकिन यह विशेष रूप से लक्षित विज्ञापन और एआई प्रशिक्षण से संबंधित गोपनीयता संबंधी चिंताएँ पैदा करता है।
अच्छी खबर: उपयोगकर्ता ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन को आपके डेटा का उपयोग एआई प्रशिक्षण के लिए करने से कैसे रोकें
- 1. अपनी लिंक्डइन सेटिंग्स और गोपनीयता पर जाएँ।
- 2. डेटा गोपनीयता → लिंक्डइन आपके डेटा का उपयोग कैसे करता है पर नेविगेट करें।
- 3. जेनरेटिव एआई सुधार के लिए डेटा चुनें।
- 4. सेटिंग को बंद करें। वैकल्पिक रूप से, आप इसे सीधे बंद करने के लिए इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं: https://www.linkedin.com/psettings/data-privacy/ai-improvement लिंक्डइन को आपके डेटा का उपयोग लक्षित विज्ञापनों के लिए करने से कैसे रोकें
- 1. सेटिंग्स और गोपनीयता → विज्ञापन डेटा पर जाएँ।
- 2. लिंक्डइन डेटा बंद पर स्क्रॉल करें।
- 3. सहयोगी कंपनियों और भागीदारों के साथ डेटा साझा करें चुनें।
- 4. इसे बंद करें। आप इसे सीधे https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data के माध्यम से भी अक्षम कर सकते हैं अंतिम विचार अपने नए अपडेट में, लिंक्डइन एआई-संचालित सुविधाओं पर अधिक जोर दे रहा है, साथ ही साथ खुद को Microsoft की विज्ञापन रणनीति के अनुरूप स्थापित कर रहा है। लेकिन एआई प्रशिक्षण के साथ-साथ लक्षित विज्ञापनों से खुद को दूर करके, कंपनी पेशेवरों को उनके डेटा पर अतिरिक्त नियंत्रण दे रही है। लिंक्डइन सदस्यों को सेटिंग्स माइग्रेशन के लिए 3 नवंबर की कार्यान्वयन तिथि से पहले अपनी गोपनीयता सेटिंग्स की जांच करने का सुझाव देता है