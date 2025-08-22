Mahindra BE 6 Batman Edition की धांसू डिमांड... कंपनी ने बढ़ाया तीन गुना प्रॉडक्शन, जानें कब से शुरू होगी प्री-बुकिंग
महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन एडिशन की यूनिट्स बढ़ाकर 999 कर दी हैं। 27.79 लाख रुपये की कीमत वाली यह लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक एसयूवी 683 किमी रेंज देती है। प्री-बुकिंग आज से और आधिकारिक बुकिंग 23 अगस्त से होगी। डिलीवरी 20 सितंबर, इंटरनेशनल बैटमैन डे पर शुरू होगी।
Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 08:57:40 AM (IST)
Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 08:57:40 AM (IST)
महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 Batman Edition लॉन्च।
- महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च किया।
- शुरुआती 300 यूनिट्स, अब बढ़ाकर 999 की गईं।
- कीमत 27.79 लाख रुपये, टॉप-एंड वेरिएंट आधारित।
टेक्नोलॉजी डेस्क। Mahindra BE 6 Batman Edition: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 Batman Edition को लॉन्च किया था। उस समय कंपनी ने इसकी केवल 300 यूनिट्स ही लॉन्च करने की घोषणा की थी, लेकिन ग्राहकों से मिले ‘ओवरवेल्मिंग डिमांड’ के बाद कंपनी ने अब इसकी प्रॉडक्शन संख्या बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दी है।
कंपनी का कहना है कि यह एडिशन भले ही लिमिटेड रहेगा, लेकिन ज्यादा ग्राहकों को इसे खरीदने का मौका मिलेगा।
कैसे करें कार की बुकिंग
- महिंद्रा ने घोषणा की है कि प्री-बुकिंग आज शाम 5 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। वहीं, आधिकारिक बुकिंग 23 अगस्त सुबह 11 बजे से खुलेगी। कार को खरीदने का मन रखने वाले ग्राहक 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर कार बुक कर सकते हैं।
खास बात यह है कि खरीदार अपनी पसंद का बैज नंबर (001 से 999) तक चुन सकते हैं। कंपनी इस स्पेशल एडिशन की डिलीवरी 20 सितंबर इंटरनेशनल बैटमैन डे पर शुरू करेगी।
क्या है कार की कीमत और खासियतें
- महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की कीमत 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसमें ऑल-ब्लैक फिनिश और बैटमैन-थीम्ड डिटेलिंग दी गई है, जो इसे एक अनोखा और कलेक्टर्स एडिशन बनाती है।
- यह एसयूवी टॉप-एंड Pack Three वेरिएंट पर आधारित है। इसमें 79kWh बैटरी और रियर-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो ARAI के अनुसार 683 किमी की रेंज प्रदान करती है। चार्जिंग विकल्पों में 7.2kW और 11kW AC चार्जर शामिल हैं।