Mahindra BE 6 Batman Edition की धांसू डिमांड... कंपनी ने बढ़ाया तीन गुना प्रॉडक्शन, जानें कब से शुरू होगी प्री-बुकिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क। Mahindra BE 6 Batman Edition: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 Batman Edition को लॉन्च किया था। उस समय कंपनी ने इसकी केवल 300 यूनिट्स ही लॉन्च करने की घोषणा की थी, लेकिन ग्राहकों से मिले ‘ओवरवेल्मिंग डिमांड’ के बाद कंपनी ने अब इसकी प्रॉडक्शन संख्या बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दी है।