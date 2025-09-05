महिंद्रा XEV 9e, BE 6 इलेक्ट्रिक SUVs का चला जादू, 5 महीनों में 20 हजार यूनिट सेल

टेक्नोलॉजी डेस्क। Mahindra's Born Electric SUVs: महिंद्रा की इलेक्ट्रिक मूल की एसयूवीज XEV 9e और BE 6 ने भारतीय बाजार में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी के मुताबिक, इन दोनों मॉडलों ने घरेलू बाजार में कुल 20,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।

खास बात यह है कि यह मील का पत्थर लॉन्चिंग के महज पांच महीने में ही हासिल कर लिया गया। जुलाई 2025 तक ही दोनों एसयूवीज ने 4,000 यूनिट्स का आंकड़ा छू लिया था। अब तक ये गाड़ियां करीब 9.3 करोड़ किलोमीटर चल चुकी हैं, जिसका श्रेय इनके लॉन्ग-रेंज बैटरी पैक को जाता है।

डिजाइन में अलग पहचान नवंबर 2024 में लॉन्च हुई ये दोनों एसयूवीज़ महिंद्रा के नए INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। हालांकि दोनों ही इलेक्ट्रिक-ओरिजिन वाहन हैं, लेकिन डिजाइन में काफी फर्क देखने को मिलता है। XEV 9e को स्मूथ कर्व्स और फ्लोइंग लाइन्स के साथ प्रीमियम लुक दिया गया है, जबकि BE 6 का डिज़ाइन ज्यादा शार्प और एज्डी है, जो युवाओं को आकर्षित करता है। महिंद्रा XEV 9e: कीमत और रेंज XEV 9e महिंद्रा की फ्लैगशिप ईवी है, जिसकी कीमत 21.90 लाख रुपये से 31.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह 4 वेरिएंट्स और दो बैटरी पैक्स (59kWh और 79kWh) में आती है। MIDC के अनुसार, छोटा बैटरी पैक 542 किमी और बड़ा पैक 656 किमी की रेंज देता है।