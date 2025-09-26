मारूति सुजुकी की Invicto ने भारत में सेफ्टी में हासिल की 5 स्टार रेटिंग, फीचर्स और कीमत जानें

टेक्नोलॉजी डेस्क। Maruti Suzuki Invicto Hybrid Price: भारत में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इसी बीच मारुति सुजुकी के प्रीमियम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूवी (Utility Vehicle) Invicto ने बड़ा मुकाम हासिल किया है।

Invicto, जो कि Toyota Innova Hycross का रीबैज्ड वर्जन है, को Bharat NCAP (New Car Assessment Programme) में परफेक्ट 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है। यह मारुति सुजुकी का पहला प्रीमियम हाइब्रिड एमपीवी है जिसे इतनी ऊंची सुरक्षा रेटिंग प्राप्त हुई है।