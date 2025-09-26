मारूति सुजुकी की Invicto ने भारत में सेफ्टी में हासिल की 5 स्टार रेटिंग, फीचर्स और कीमत जानें
मारुति सुजुकी Invicto ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में परफेक्ट 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 30.43/32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 45/49 अंक मिले। इसमें 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और ISOFIX जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं।
Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 11:13:52 AM (IST)
Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 11:13:52 AM (IST)
मारूति सुजुकी की Invicto को परफेक्ट 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली। (फाइल फोटो)
HighLights
- Invicto को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग।
- एडल्ट प्रोटेक्शन में 30.43/32 अंक हासिल किए गए।
- चाइल्ड प्रोटेक्शन में 45/49 अंक प्राप्त किए गए।
टेक्नोलॉजी डेस्क। Maruti Suzuki Invicto Hybrid Price: भारत में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इसी बीच मारुति सुजुकी के प्रीमियम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूवी (Utility Vehicle) Invicto ने बड़ा मुकाम हासिल किया है।
Invicto, जो कि Toyota Innova Hycross का रीबैज्ड वर्जन है, को Bharat NCAP (New Car Assessment Programme) में परफेक्ट 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है। यह मारुति सुजुकी का पहला प्रीमियम हाइब्रिड एमपीवी है जिसे इतनी ऊंची सुरक्षा रेटिंग प्राप्त हुई है।
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन
- Invicto ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.43 अंक हासिल किए। साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसने पूरे 16/16 अंक पाए। फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट में 14.43/16 अंक हासिल किए।
- ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर की छाती को ‘adequate’ प्रोटेक्शन मिलने के कारण 1.5 अंक काटे गए है। इसके अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में ‘good’ प्रोटेक्शन दर्ज की गई।
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन
- चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में Invicto ने 49 में से 45 अंक प्राप्त किए। 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी पर किए गए टेस्ट में इसे डायनामिक क्रैश परफॉर्मेंस में पूरे 24/24 अंक मिले।
- CRS इंस्टॉलेशन टेस्ट में भी 12/12 अंक आए, जबकि व्हीकल असेसमेंट टेस्ट में इसे 9/13 अंक मिले। हालांकि टेस्ट मॉडल में इंटीग्रेटेड चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम की कमी रही।
सेफ्टी फीचर्स
मारुति सुजुकी Invicto तीन-रो वाली एमपीवी है, जिसे मजबूत स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, चारों डिस्क ब्रेक्स, 3-पॉइंट सीटबेल्ट्स, ABS विद EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट्स और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं।
कंपनी का बयान
- मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा, “सुरक्षा हमेशा हमारी प्रोडक्ट फिलॉसफी के केंद्र में रही है। Invicto को Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। यह भारतीय ग्राहकों को सुरक्षित विकल्प चुनने में सशक्त बनाता है।”
- वर्तमान में Invicto की कीमत 24.97 लाख से 28.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह उपलब्ध है Zeta Plus (7 और 8-सीटर) और Alpha Plus (7-सीटर) वेरिएंट्स में।