Airplane Mode के 5 गज़ब फायदे, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बना देंगे आसान

टेक्नोलॉजी डेस्क: एयरप्लेन मोड (Airpolane Mode) को ज्यादातर लोग सिर्फ फ्लाइट के दौरान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह फीचर रोजमर्रा की जिंदगी में भी बेहद उपयोगी है। यह न केवल बैटरी की लाइफ (Mobile Battery Life) बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि फोन (Mobile Hacks) को ओवरहीटिंग से बचाने, ध्यान केंद्रित रखने और बच्चों की इंटरनेट एक्सेस सीमित करने में भी काम आता है।
फोन का ज्यादा गर्म होना आम समस्या है, खासकर तब जब नेटवर्क कमजोर हो या बैकग्राउंड में कई ऐप्स चल रहे हों। ऐसे में एयरप्लेन मोड ऑन करने से कनेक्टिविटी बंद हो जाती है और प्रोसेसर पर लोड कम होता है। इससे आपका फोन जल्दी ठंडा होता है और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है।
अगर आपका फोन धीरे-धीरे चार्ज होता है, तो एयरप्लेन मोड इसे काफी तेज़ी से चार्ज करने में मदद करता है। इस मोड को ऑन करते ही वाई-फाई, ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क जैसी बैकग्राउंड एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। इससे चार्जिंग के दौरान प्रोसेसर पर लोड कम होता है और फोन जल्दी चार्ज होता है। जिन डिवाइस में फास्ट चार्जिंग नहीं है, उनके लिए यह एक बढ़िया ट्रिक है।
आजकल नोटिफिकेशन, कॉल्स और मैसेज ध्यान भटकाने के सबसे बड़े कारण हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण काम में जुटे हैं, तो एयरप्लेन मोड ऑन कर दें। इससे किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी और आप पूरी तरह अपने काम पर फोकस कर पाएंगे।
अगर बच्चे गेम्स खेलना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि वे इंटरनेट पर एक्सेस करें, तो एयरप्लेन मोड एक सुरक्षित उपाय है। इस मोड में इंटरनेट और विज्ञापन दोनों बंद हो जाते हैं, जिससे बच्चे गेम्स का मज़ा बिना किसी रुकावट या जोखिम के ले सकते हैं।
कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में फोन लगातार सिग्नल सर्च करता है, जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है। ऐसे समय में एयरप्लेन मोड ऑन करने से फोन नेटवर्क सर्च करना बंद कर देता है और बैटरी लंबे समय तक टिकती है। जरूरत पड़ने पर आप इसे दोबारा बंद कर सकते हैं।