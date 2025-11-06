दिसंबर से महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान! बढ़ सकती हैं Airtel, Jio और Vi की कीमतें

मेरी खबरें
    दिसंबर 2025 से Airtel, Jio और Vi अपने मोबाइल रिचार्ज और डेटा प्लान्स की कीमतें 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 199 रुपये वाले प्लान की कीमत 219 रुपये तक और 899 रुपये वाला प्लान 999 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, कंपनियों की ओर से अभी पुष्टि नहीं हुई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 01:34:30 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 01:34:30 PM (IST)
    देशभर में मोबाइल यूजर्स के लिए अहम खबर।

    1. दिसंबर से टेलीकॉम कंपनियां बढ़ा सकती हैं रिचार्ज दरें।
    2. Airtel, Jio, Vi के प्रीपेड प्लान होंगे महंगे।
    3. कीमतों में 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। देशभर में मोबाइल यूजर्स के लिए एक अहम खबर सामने आई है। टेलीकॉम कंपनियां दिसंबर 2025 से अपने रिचार्ज और डेटा प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार Airtel, Reliance Jio और Vodafone Idea (Vi) अपने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के प्लान्स की कीमतें 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी में हैं। अभी तक किसी भी कंपनी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

    बढ़ेंगे 84 दिन वाले डेटा प्लान के दाम

    टेक टिप्स्टर अभिषेक यादव ने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर जानकारी दी कि भारत में जल्द ही मोबाइल डेटा प्लान्स की कीमतों में इजाफा हो सकता है। उन्होंने बताया कि 84 दिन वाले 2GB प्रतिदिन डेटा प्लान की कीमत, फिलहाल 849-899 रुपये के बीच है, जो कि बढ़कर 949 से 999 रुपये तक पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी 10% के आस-पास मानी जा रही है।


    दिसंबर में लागू हो सकते हैं नए रेट

    डील ट्रैकर DealBee Deals ने भी दावा किया है कि 1 दिसंबर 2025 से टैरिफ में वृद्धि की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 199 रुपये वाला प्लान 219 रुपये तक और 899 रुपये वाला प्लान 999 रुपये तक पहुंच सकता है। यह बदलाव डेटा लिमिट और वैलिडिटी दोनों पर असर डाल सकता है।

    फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं

    इन रिपोर्ट्स पर अभी तक Airtel, Jio या Vi की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां यह कदम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G सर्विस के खर्च को ध्यान में रखकर उठा सकती हैं। हालांकि, अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो यूजर्स को दिसंबर से रिचार्ज के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है।

