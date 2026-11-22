टेक्नोलॉजी डेस्क। बारिश के मौसम में जब तेज गरज के साथ आसमान में बिजली चमकती है, तो घर के बड़े लोग अक्सर टीवी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद करने को कहते हैं। कई लोग इसे सिर्फ एक पुरानी आदत समझकर टाल देते हैं और रिमोट से टीवी ऑफ करके आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन आजकल हमारे घरों में महंगे स्मार्ट टीवी, हाई-स्पीड वाई-फाई राउटर और सेट-टॉप बॉक्स लगे होते हैं, जिनके अंदरूनी पार्ट्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही हजारों रुपये का बड़ा नुकसान करवा सकती है।

सिर्फ स्विच बंद करने से क्यों नहीं टलता खतरा? अक्सर लोगों को लगता है कि दीवार पर लगा स्विच ऑफ कर दिया या रिमोट से स्मार्ट टीवी बंद कर दिया, तो डिवाइस पूरी तरह सेफ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपके टीवी और वाई-फाई राउटर का प्लग सॉकेट में लगा रहता है, तब तक घर की वायरिंग के जरिए उसका कनेक्शन बाहर की पावर लाइन से जुड़ा रहता है। तेज बारिश और बिजली कड़कने के दौरान पावर ग्रिड में अचानक बहुत तेज वोल्टेज का झटका आता है, जिसे पावर सर्ज कहते हैं। यह हाई वोल्टेज करंट बंद पड़े स्विच को भी पार करके सीधे डिवाइस के अंदरूनी मदरबोर्ड तक पहुंच सकता है। आजकल के स्मार्ट टीवी और राउटर बहुत नाजुक चिप पर काम करते हैं, जो इतने तेज झटके को झेल नहीं पाते और पलक झपकते ही अंदर का सर्किट जल जाता है।

पावर केबल के अलावा इंटरनेट तार से भी आता है करंट वाई-फाई राउटर और स्मार्ट टीवी के मामले में खतरा सिर्फ बिजली के बोर्ड तक ही सीमित नहीं रहता है। ज्यादातर घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए बाहर खंभों से होकर केबल छत और खिड़की के रास्ते सीधे राउटर तक आती है। अगर आसपास कहीं तेज बिजली गिरती है और उसका असर टेलीकॉम तारों पर पड़ता है, तो हाई वोल्टेज करंट इस केबल के जरिए सीधे आपके राउटर, टीवी और कंप्यूटर तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि खराब मौसम में पावर प्लग निकालने के साथ-साथ राउटर से इंटरनेट केबल, टीवी से एंटीना और सेट-टॉप बॉक्स का तार भी अलग कर देना सही रहता है। नुकसान से बचने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके प्लग बाहर निकालें: तेज आंधी-तूफान और बिजली कड़कने पर स्मार्ट टीवी, वाई-फाई राउटर, फ्रिज और कंप्यूटर के प्लग सॉकेट से बाहर निकाल दें। प्लग निकालते समय ध्यान रखें कि आपके हाथ बिल्कुल सूखे हों और पैरों में रबर की चप्पल जरूर हो।