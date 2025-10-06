Phone Launch: 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा Motorola का शानदार फोन, 7000 mAh की बैटरी के साथ ये फीचर्स

टेक डेस्क, इंदौर: मोटोरोला ने पिछले कुछ समय में मिड रेंज में कई शानदार स्मार्ट फोन लॉन्च किए हैं। जिनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। कंपनी जल्दी भारतीय बाजार में अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रही है। इस मॉडल का नाम Moto G06 Power बताया जा रहा है। कंपनी ने हाल ही में IFA2025 में स्टैंडर्ड Moto G06 और Motorola Edge 60 Neo के साथ पेश किया था। कंपनी अब इसके पावर वेरिएंट को लॉन्च करने जा रही है।
बता दें कि कंपनी की ओर से डिवाइस के लॉन्च को लेकर डेट फिक्स कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कंपनी भारत में इस मॉडल को 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे लॉंन्च करने वाली है। डिवाइस का इंडियन वैरिएंट ग्लोबल वैरिएंट जैसा ही होगा। बता दें कि यह फोन देश में ई-कॉमर्स साइट के जरिए ही खरीदा जा सकेगा। डिवाइस को तीन पैंटोने-वेरिफ़िएड कलर्स में पेश किया जाएगा जिनमें ब्लू, ग्रीन और ग्रे वैरिएंट शामिल होगा।
जानकारी के अनुसार, डिवाइस में मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम चिपसेट होगा। साथ ही डिवाइस में मोटो जेस्चर भी मिलेंगे। इसकी मदद से कैमरा खोलने के लिए ट्विस्ट जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस डिवाइस में टॉर्च ऑन करने के लिए चॉप चॉप जेस्चर का उपयोग कर सकते हैं।
बता दें कि फोन में IP64 की रेटिंग मिली हुई है, जो इसे स्प्लैश-रेसिस्टेंट बनाता है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है। फोन में 7000mAh की बैटरी होगी। वहीं डिवाइस में 120Hz का रिफ्रेश रेट होगा। कॉर्निंग गोरिल्ला 3 प्रोटेक्शन भी देखने को मिल सकती है। फोन 6.88 इंच का बड़ा डिस्प्ले के साथ आएगा। डिवाइस में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर भी हो सकते हैं।
वहीं फोन में 50MP का क्वाड पिक्सल रेयर कैमरा होगा। साथ ही डिवाइस में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। बता दें कि डिवाइस के ग्लोबल वेरिएंट में 8GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक की इनबिल्ट स्टोरेज थी। भारत में लॉन्च होने वाले वैरिएंट में भी ये मिल सकते हैं।