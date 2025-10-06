Phone Launch: 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा Motorola का शानदार फोन, 7000 mAh की बैटरी के साथ ये फीचर्स

टेक डेस्क, इंदौर: मोटोरोला ने पिछले कुछ समय में मिड रेंज में कई शानदार स्मार्ट फोन लॉन्च किए हैं। जिनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। कंपनी जल्दी भारतीय बाजार में अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रही है। इस मॉडल का नाम Moto G06 Power बताया जा रहा है। कंपनी ने हाल ही में IFA2025 में स्टैंडर्ड Moto G06 और Motorola Edge 60 Neo के साथ पेश किया था। कंपनी अब इसके पावर वेरिएंट को लॉन्च करने जा रही है।

बता दें कि कंपनी की ओर से डिवाइस के लॉन्च को लेकर डेट फिक्स कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कंपनी भारत में इस मॉडल को 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे लॉंन्च करने वाली है। डिवाइस का इंडियन वैरिएंट ग्लोबल वैरिएंट जैसा ही होगा। बता दें कि यह फोन देश में ई-कॉमर्स साइट के जरिए ही खरीदा जा सकेगा। डिवाइस को तीन पैंटोने-वेरिफ़िएड कलर्स में पेश किया जाएगा जिनमें ब्लू, ग्रीन और ग्रे वैरिएंट शामिल होगा।