    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 02:08:16 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 02:10:34 PM (IST)
    Ghibli के बाद अब छाया 'Nano Banana' ट्रेंड, आप भी ऐसे बनाएं अपनी 3D फोटो
    Google Gemini 2

    टेक्नोलॉजी डेस्क। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स कब और कैसे वायरल हो जाएं, कहना आसान नहीं है। हाल ही में Ghibli स्टाइल फोटोस ने इंटरनेट पर खूब धूम मचाई थी और अब एक नया फोटो ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है।

    इंस्टाग्राम और एक्स (Twitter) पर इन दिनों छोटे-छोटे, शाइनी और कार्टून जैसे दिखने वाले 3D डिजिटल फिगरिन्स छाए हुए हैं। इन्हें गूगल के नए AI टूल Gemini 2.5 Flash Image की मदद से तैयार किया जा रहा है।

    ऑनलाइन कम्युनिटी ने मजाकिया अंदाज में इन क्यूट फिगरिन्स को ‘Nano Banana’ नाम दिया है। लोग अपने पालतू जानवरों, पसंदीदा सेलेब्रिटीज से लेकर नेताओं तक की तस्वीरों को 3D फिगरिन्स में बदलकर जमकर शेयर कर रहे हैं।

    क्यों मचा इतना धमाल?

    ‘Nano Banana’ ट्रेंड की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह है इसकी आसानी और शानदार आउटपुट। गूगल का Gemini 2.5 Flash कुछ ही सेकंड्स में स्टूडियो-क्वालिटी वाले 3D फिगरिन्स बना देता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। यही वजह है कि यह ट्रेंड देखते ही देखते वायरल हो गया।

    ऐसे बनाएं अपनी 3D Nano Banana इमेज

    1. सबसे पहले Google AI Studio या Gemini ऐप/वेबसाइट पर जाएं।

    2. अपनी पसंद का Method चुनें - सिर्फ फोटो, सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या दोनों का कॉम्बिनेशन।

    3. अब गूगल का ऑफिशियल प्रॉम्प्ट डालें

    Create a 1/7 scale commercialized figurine of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk. The figurine has a round transparent acrylic base, with no text on the base. The content on the computer screen is a 3D modeling process of this figurine. Next to the computer screen is a toy packaging box, designed in a style reminiscent of high-quality collectible figures, printed with original artwork. The packaging features two-dimensional flat illustrations.

    4. Generate पर क्लिक करें।

    5. कुछ ही सेकंड्स में आपकी 3D इमेज तैयार हो जाएगी।

    6. अगर रिज़ल्ट मनपसंद न आए तो प्रॉम्प्ट में थोड़ा बदलाव करके फिर से ट्राई करें।

