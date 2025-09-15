मेरी खबरें
    New GST Rates: रॉयल एनफील्ड के दीवानों के लिए सुनहरा मौका, Bullet 350 और Hunter होगी सस्ती

    भारत सरकार के GST 2.0 फैसले से Royal Enfield की 350cc तक की बाइक्स सस्ती होंगी, जबकि 450cc और 650cc मॉडल महंगे हो जाएंगे। 22 सितंबर 2025 से लागू नई दरों के अनुसार 450cc बाइक्स 21,319 रुपये तक और 650cc मॉडल 29,486 रुपये तक महंगे होंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 08:42:27 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 08:42:27 AM (IST)
    रॉयल एनफील्ड होगी सस्ती। (फाइल फोटो)

    1. 350cc बाइक्स पर GST घटने से कीमतें होंगी सस्ती।
    2. नई GST दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
    3. 350cc डिमांड बढ़ेगी, बड़े इंजन वाली बाइक्स प्रीमियम होंगी।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत सरकार ने हाल ही में GST 2.0 की घोषणा की है, जिसके तहत टू-व्हीलर सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस फैसले से 350cc तक की बाइक्स और स्कूटर्स पर टैक्स 10 प्रतिशत घटा दिया गया है, जिससे Royal Enfield की Bullet 350, Classic 350 और Hunter जैसी लोकप्रिय बाइक्स अब और सस्ती हो जाएंगी।

    दूसरी तरफ, 350cc से अधिक इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर अब 40 प्रतिशत GST लागू होगा, जिससे Royal Enfield की 450cc और 650cc बाइक्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। नया टैक्स स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

    Royal Enfield 450cc बाइक्स होंगी महंगी

    Royal Enfield की 450cc लाइनअप में Himalayan 450, Guerilla 450 और Scram 450 शामिल हैं। नई दरों के लागू होने के बाद इन बाइक्स की कीमतें ₹15,131 से लेकर ₹21,319 तक बढ़ जाएंगी। खासतौर पर Himalayan 450 सबसे ज्यादा महंगी होगी, जबकि Scram 450 और Guerilla 450 पर भी उपभोक्ताओं को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी।

    Royal Enfield 650cc लाइनअप पर सबसे ज्यादा असर

    Royal Enfield की 650cc सेगमेंट की बाइक्स Interceptor 650, Continental GT 650, Bear 650, Classic 650, Shotgun 650 और Super Meteor 650 – पर GST 2.0 का सबसे गहरा असर होगा। नई दरों के चलते इनकी कीमतों में ₹24,604 से लेकर ₹29,486 तक का इजाफा होगा। इनमें Super Meteor 650 सबसे ज्यादा महंगी होगी।

    ग्राहकों पर असर

    350cc बाइक्स के खरीदारों को राहत मिलेगी, वहीं बड़ी इंजन क्षमता वाली Royal Enfield बाइक्स अब प्रीमियम सेगमेंट में और महंगी हो जाएंगी। इसका सीधा असर बाइक प्रेमियों की जेब पर पड़ेगा और संभव है कि 350cc सेगमेंट की डिमांड और भी बढ़ जाए।

