New GST Rates: रॉयल एनफील्ड के दीवानों के लिए सुनहरा मौका, Bullet 350 और Hunter होगी सस्ती

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत सरकार ने हाल ही में GST 2.0 की घोषणा की है, जिसके तहत टू-व्हीलर सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस फैसले से 350cc तक की बाइक्स और स्कूटर्स पर टैक्स 10 प्रतिशत घटा दिया गया है, जिससे Royal Enfield की Bullet 350, Classic 350 और Hunter जैसी लोकप्रिय बाइक्स अब और सस्ती हो जाएंगी।

दूसरी तरफ, 350cc से अधिक इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर अब 40 प्रतिशत GST लागू होगा, जिससे Royal Enfield की 450cc और 650cc बाइक्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। नया टैक्स स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। Royal Enfield 450cc बाइक्स होंगी महंगी Royal Enfield की 450cc लाइनअप में Himalayan 450, Guerilla 450 और Scram 450 शामिल हैं। नई दरों के लागू होने के बाद इन बाइक्स की कीमतें ₹15,131 से लेकर ₹21,319 तक बढ़ जाएंगी। खासतौर पर Himalayan 450 सबसे ज्यादा महंगी होगी, जबकि Scram 450 और Guerilla 450 पर भी उपभोक्ताओं को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी।