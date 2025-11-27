20 हजार से कम में Nothing का नया 5G फोन लॉन्च, मिलेगा दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम लुक
Nothing ने भारत में अपना बजट स्मार्टफोन Phone 3a Lite लॉन्च किया है। पारदर्शी डिजाइन और नए ग्लिफ लाइट अलर्ट सिस्टम के साथ यह फोन 20 हजार रुपये की रेंज में प्रीमियम फीचर्स प्रदान करता है। 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 7300 Pro चिपसेट, ट्रिपल कैमरा, 5000mAh बैटरी और Android 15 सपोर्ट इसकी खासियत हैं।
Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 02:39:24 PM (IST)
Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 02:39:24 PM (IST)
Nothing ने Nothing Phone 3a Lite को किया लॉन्च। (फोटो- सोशल मीडिया)
HighLights
- 20 हजार रेंज में पारदर्शी डिजाइन और ग्लिफ लाइट।
- 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट।
- Dimensity 7300 Pro चिपसेट से स्मूथ परफॉर्मेंस।
टेक्नोलॉजी डेस्क। टेक कंपनी Nothing ने भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट और बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की सिग्नेचर पारदर्शी डिजाइन भाषा के साथ आने वाला यह फोन 20 हजार रुपये की रेंज में कई प्रीमियम फीचर्स प्रदान करता है। खास बात है कि इस बार कंपनी ने नया ग्लिफ लाइट अलर्ट सिस्टम भी दिया है, जो फोन को एक अनोखा लुक देता है।
कीमत और उपलब्धता
Nothing Phone 3a Lite के दो स्टोरेज वेरिएंट पेश किए गए हैं...
- 8GB RAM + 128GB स्टोरेज : 20,999 रुपये
- 8GB RAM + 256GB स्टोरेज : 22,999 रुपये
कंपनी लॉन्च ऑफर के तहत इन दोनों वेरिएंट को क्रमशः 19,999 रुपये और 21,999 रुपये की इफेक्टिव कीमत में उपलब्ध करा रही है। यह फोन ब्लैक, ब्लू और व्हाइट तीन रंगों में मिलेगा। इसकी पहली सेल 5 दिसंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।
स्पेसिफिकेशन्स
- फोन में 6.77-इंच का फुल-HD+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। स्क्रीन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इसमें Panda Glass प्रोटेक्शन मौजूद है।
- स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट पर काम करता है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और पावर-एफलिशिएंट अनुभव देने का वादा करता है। इसमें 8GB तक वर्चुअल RAM विस्तार का फीचर भी उपलब्ध है।
कैमरा सेटअप
Nothing Phone 3a Lite में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है...
- 50MP प्राइमरी कैमरा (OIS + EIS सपोर्ट के साथ)
- 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा
- एक अतिरिक्त थर्ड सेंसर
फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा ऐप में अल्ट्रा-XDR फोटो, पोर्ट्रेट, मैक्रो, नाइट और मोशन मोड जैसे फीचर मिलते हैं।
बैटरी और OS
- फोन में 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। साथ ही 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है।
- डिवाइस Android 15 पर आधारित Nothing OS 3.5 पर चलता है, और कंपनी 3 बड़े एंड्रॉयड अपग्रेड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है।