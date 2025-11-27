20 हजार से कम में Nothing का नया 5G फोन लॉन्च, मिलेगा दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम लुक

टेक्नोलॉजी डेस्क। टेक कंपनी Nothing ने भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट और बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की सिग्नेचर पारदर्शी डिजाइन भाषा के साथ आने वाला यह फोन 20 हजार रुपये की रेंज में कई प्रीमियम फीचर्स प्रदान करता है। खास बात है कि इस बार कंपनी ने नया ग्लिफ लाइट अलर्ट सिस्टम भी दिया है, जो फोन को एक अनोखा लुक देता है।

कीमत और उपलब्धता Nothing Phone 3a Lite के दो स्टोरेज वेरिएंट पेश किए गए हैं... 8GB RAM + 128GB स्टोरेज : 20,999 रुपये

8GB RAM + 256GB स्टोरेज : 22,999 रुपये कंपनी लॉन्च ऑफर के तहत इन दोनों वेरिएंट को क्रमशः 19,999 रुपये और 21,999 रुपये की इफेक्टिव कीमत में उपलब्ध करा रही है। यह फोन ब्लैक, ब्लू और व्हाइट तीन रंगों में मिलेगा। इसकी पहली सेल 5 दिसंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।