Ola Electric ने शुरू किया ओला सेलिब्रेट्स इंडिया कैंपेन, मुहूर्त महोत्सव में ईवी 49,999 रुपए से उपलब्ध

टेक डेस्‍क। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक ने फेस्टिव सीज़न को ध्यान में रखते हुए नया कैंपेन, ओला सेलिब्रेट्स इंडिया शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत कंपनी ने ओला मुहूर्त महोत्सव पेश किया है, जिसमें एस1 स्कूटर्स और रोडस्टर एक्स मोटरसाइकिलें अब पहले कभी न देखे गए दामों पर उपलब्ध होंगी, जिसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपए रखी गई है। यह ऑफर 23 सितंबर से 9 दिनों तक जारी रहेगा।

ओला मुहूर्त महोत्सव के तहत ग्राहक अब हर दिन ओला की स्कूटर्स और मोटरसाइकिलें बेहद खास दामों में खरीद सकते हैं। इस महोत्सव में एस1 एक्स 2 केडब्ल्यूएच और रोडस्टर एक्स 2.5 केडब्ल्यूएच की कीमत 49,999 रुपए रखी गई है, जबकि एस1 प्रो + 5.2 केडब्ल्यूएच और रोडस्टर एक्स + 9.1 केडब्ल्यूएच की कीमत 99,999 रुपए है। दोनों ही मॉडल्स में 4680 भारत सेल बैटरी पैक दिए गए हैं।

कंपनी इन कीमतों पर एस1 और रोडस्टर की सीमित यूनिट्स 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध कराएगी और हर दिन ब्रांड के सोशल मीडिया हैंडल पर मुहूर्त के स्लॉट्स घोषित किए जाएँगे। ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा, "ओला सेलिब्रेट्स इंडिया के जरिए हम प्रगति, संस्कृति और पहुँच को एक साथ ला रहे हैं, जो इस फेस्टिव सीज़न की भावना के साथ बखूबी मेल खाती है। मुहूर्त महोत्सव सिर्फ पहले कभी न देखे गए दामों के बारे में नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय घर तक वर्ल्ड-क्लास ईवी पहुँचाने और इस साझा विश्वास का जश्न मनाने पर भी आधारित है कि भारत की आधुनिकता उसकी अपनी पहचान में निहित होनी चाहिए। यह कैंपेन हमारे इस संकल्प को दर्शाता है कि हम भारतीय तरीके से प्रगति को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं।" ओला सेलिब्रेट्स इंडिया यह दर्शाता है कि असली आधुनिकता नकल से नहीं, बल्कि भारतीय अंदाज़ में प्रगति को फिर से खोजने और अपनाने में है। इस कैंपेन के माध्यम से, ओला उन लोगों, मूल्यों, प्रतीकों, रीतियों और आकांक्षाओं को सम्मानित करता है, जो हमारे बदलते भारत को परिभाषित करती हैं और उन्हें आज की हमारी गतिशीलता, नवाचार और उत्सव के साथ जोड़ता है।