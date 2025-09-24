मेरी खबरें
    Ola Electric ने शुरू किया ओला सेलिब्रेट्स इंडिया कैंपेन, मुहूर्त महोत्सव में ईवी 49,999 रुपए से उपलब्ध

    कंपनी के रोडस्टर मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो में रोडस्टर एक्स+ (4.5 केडब्ल्यूएच) और रोडस्टर एक्स (2.5 केडब्ल्यूएच, 3.5 केडब्ल्यूएच और 4.5 केडब्ल्यूएच) शामिल हैं, जिनकी कीमतें क्रमशः 1,27,499 रुपए, 1,24,999 रुपए, 1,09,999 रुपए और 99,999 रुपए हैं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 06:07:34 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 06:12:53 PM (IST)
    1. ओला सेलिब्रेट्स इंडिया कंपनी के विश्वास को दर्शाता है।
    2. कैंपेन के तहत कंपनी ने ओला मुहूर्त महोत्सव पेश किया है।
    3. स्कूटर्स, बाइक 49,999 रुपए शुरुआती कीमतों पर होंगी।

    टेक डेस्‍क। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक ने फेस्टिव सीज़न को ध्यान में रखते हुए नया कैंपेन, ओला सेलिब्रेट्स इंडिया शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत कंपनी ने ओला मुहूर्त महोत्सव पेश किया है, जिसमें एस1 स्कूटर्स और रोडस्टर एक्स मोटरसाइकिलें अब पहले कभी न देखे गए दामों पर उपलब्ध होंगी, जिसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपए रखी गई है। यह ऑफर 23 सितंबर से 9 दिनों तक जारी रहेगा।

    ओला मुहूर्त महोत्सव के तहत ग्राहक अब हर दिन ओला की स्कूटर्स और मोटरसाइकिलें बेहद खास दामों में खरीद सकते हैं। इस महोत्सव में एस1 एक्स 2 केडब्ल्यूएच और रोडस्टर एक्स 2.5 केडब्ल्यूएच की कीमत 49,999 रुपए रखी गई है, जबकि एस1 प्रो + 5.2 केडब्ल्यूएच और रोडस्टर एक्स + 9.1 केडब्ल्यूएच की कीमत 99,999 रुपए है। दोनों ही मॉडल्स में 4680 भारत सेल बैटरी पैक दिए गए हैं।

    कंपनी इन कीमतों पर एस1 और रोडस्टर की सीमित यूनिट्स 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध कराएगी और हर दिन ब्रांड के सोशल मीडिया हैंडल पर मुहूर्त के स्लॉट्स घोषित किए जाएँगे।

    ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा, "ओला सेलिब्रेट्स इंडिया के जरिए हम प्रगति, संस्कृति और पहुँच को एक साथ ला रहे हैं, जो इस फेस्टिव सीज़न की भावना के साथ बखूबी मेल खाती है। मुहूर्त महोत्सव सिर्फ पहले कभी न देखे गए दामों के बारे में नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय घर तक वर्ल्ड-क्लास ईवी पहुँचाने और इस साझा विश्वास का जश्न मनाने पर भी आधारित है कि भारत की आधुनिकता उसकी अपनी पहचान में निहित होनी चाहिए। यह कैंपेन हमारे इस संकल्प को दर्शाता है कि हम भारतीय तरीके से प्रगति को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं।"

    ओला सेलिब्रेट्स इंडिया यह दर्शाता है कि असली आधुनिकता नकल से नहीं, बल्कि भारतीय अंदाज़ में प्रगति को फिर से खोजने और अपनाने में है। इस कैंपेन के माध्यम से, ओला उन लोगों, मूल्यों, प्रतीकों, रीतियों और आकांक्षाओं को सम्मानित करता है, जो हमारे बदलते भारत को परिभाषित करती हैं और उन्हें आज की हमारी गतिशीलता, नवाचार और उत्सव के साथ जोड़ता है।

    ओला इलेक्ट्रिक वर्तमान में एस1 स्कूटर्स और रोडस्टर एक्स मोटरसाइकिल्स की विस्तृत रेंज पेश करता है। प्रीमियम एस1 जेन 3 पोर्टफोलियो में एस1 प्रो+ 5.2 केडब्ल्यूएच और 4 केडब्ल्यूएच वैरिएंट्स तथा एस1 प्रो 4 केडब्ल्यूएच और 3 केडब्ल्यूएच वैरिएंट्स शामिल हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 1,69,999 रुपए, 1,51,999 रुपए, 1,37,999 रुपए और 1,20,999 रुपए है। कंपनी के मास मार्केट मॉडल में जेन 3 एस1 एक्स+ (4 केडब्ल्यूएच) और जेन 3 एस1 एक्स (2 केडब्ल्यूएच, 3 केडब्ल्यूएच और 4 केडब्ल्यूएच) शामिल हैं, जिनकी कीमतें क्रमशः 1,11,999 रुपए, 1,03,999 रुपए, 94,999 रुपए और 81,999 रुपए हैं। इसके अलावा, ओला इलेक्ट्रिक अपने जेन 2 एस1 प्रो और एस1 एक्स (4 केडब्ल्यूएच) स्कूटर्स को 1,18,999 रुपए और 97,999 रुपए की कीमत पर बेच रहा है।

    कंपनी के वार्षिक 'संकल्प' इवेंट में 4680 भारत सेल इंटीग्रेटेड व्हीकल्स की घोषणा भी की गई, जिसमें एस1 प्रो+ 5.2 केडब्ल्यूएच और रोडस्टर एक्स+ 9.1 केडब्ल्यूएच शामिल हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 1,69,999 रुपए और 1,89,999 रुपए है, और डिलीवरी इस नवरात्रि से शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही इस इवेंट में कंपनी ने स्पोर्ट्स स्कूटर कैटेगरी में भी प्रवेश किया है, जिसमें नए एस1 प्रो स्पोर्ट 5.2 केडब्ल्यूएच और 4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ 4680 भारत सेल से संचालित है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,49,999 रुपए रखी गई है और डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू होगी।

