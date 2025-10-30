OnePlus 15 भारत इस डेट को होगा लॉन्च, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर वाला होगा पहला फोन

टेक्नोलॉजी डेस्क। OnePlus का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 अगले महीने यानी 13 नवंबर 2025 को भारत में लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने इस फोन को हाल ही में 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया था। भारत में यह Amazon और OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह स्मार्टफोन Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 पर चलेगा। इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) चिपसेट दिया जाएगा।

कैमरा और डिस्प्ले फीचर्स OnePlus 15 में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो DetailMax इमेज इंजन से लैस है। इसमें 50MP (f/1.8) मेन कैमरा, 50MP (f/2.0) अल्ट्रावाइड और 50MP (f/1.8) टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। फोन में 6.78-इंच का 1.5K BOE Flexible AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।