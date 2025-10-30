OnePlus 15 भारत इस डेट को होगा लॉन्च, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर वाला होगा पहला फोन

मेरी खबरें
    OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 7,300mAh बैटरी, 120W चार्जिंग और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। फोन Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 पर चलेगा और Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 09:04:27 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 09:49:02 AM (IST)
    OnePlus 15 को 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया था। (फोटो- सोशल मीडिया)

    1. OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च।
    2. Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस।
    3. 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप उपलब्ध।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। OnePlus का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 अगले महीने यानी 13 नवंबर 2025 को भारत में लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने इस फोन को हाल ही में 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया था। भारत में यह Amazon और OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह स्मार्टफोन Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 पर चलेगा। इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) चिपसेट दिया जाएगा।

    कैमरा और डिस्प्ले फीचर्स

    OnePlus 15 में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो DetailMax इमेज इंजन से लैस है। इसमें 50MP (f/1.8) मेन कैमरा, 50MP (f/2.0) अल्ट्रावाइड और 50MP (f/1.8) टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। फोन में 6.78-इंच का 1.5K BOE Flexible AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।


    बैटरी और चार्जिंग

    यह स्मार्टफोन 7,300mAh बैटरी के साथ आता है, जो 120W Super Flash Charge वायर्ड और 50W Wireless Flash Charge को सपोर्ट करती है। यह इसे बाजार के सबसे तेज चार्जिंग वाले फोनों में से एक बनाता है।

    स्टोरेज और कलर ऑप्शन

    OnePlus 15 में 16GB तक LPDDR5x RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगी। चीन में इसका बेस वेरिएंट CNY 3,999 (करीब 50,000 रुपये) और टॉप वेरिएंट CNY 5,399 (करीब 67,000 रुपये) में लॉन्च हुआ था। फोन एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून कलर ऑप्शन में मिलेगा।

