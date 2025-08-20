मेरी खबरें
    गेमर्स की लगी लॉटरी... 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आ रहा है OnePlus 15, डिटेल्स लीक

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 08:37:19 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 08:37:19 AM (IST)
    OnePlus 15 जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है।

    HighLights

    1. Snapdragon 8 Elite 2 SoC देगा तेज़ प्रदर्शन।
    2. 165Hz 1.5K डिस्प्ले गेमिंग को बनाएगा स्मूद।
    3. Moon Rock Black फिनिश फोन को देगा प्रीमियम लुक।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, इंदौर। चीनी स्मार्टफोन निर्माता वनप्लस अपना अगला फ्लैगशिप OnePlus 15 इस साल के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी में है। हालिया लीक और रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यह डिवाइस क्वालकॉम के नए Snapdragon 8 Elite 2 SoC प्रोसेसर, 165Hz डिस्प्ले, दमदार कैमरा और अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ पेश किया जा सकता है।

    हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए 165Hz डिस्प्ले

    वनप्लस 15 में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल सकता है। यह फीचर खासतौर पर गेमिंग प्रेमियों को काफी पसंद आएगा, क्यों कि इससे वह हाई ग्राफिक्स के गेम भी आसानी से खेल सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में एक परफॉर्मेंस इंजन भी होगा, जो सपोर्टेड गेम्स में 165FPS तक की स्मूद गेमिंग परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा।

    मून रॉक ब्लैक फिनिश और नया कैमरा डिजाइन

    नए फ्लैगशिप में कंपनी एक खास Moon Rock Black कलर फिनिश पेश करने वाली है। इसके अलावा डिवाइस में रीडिजाइन किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर और पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल होगा। यह कैमरा मॉड्यूल बेहतर जूम और लो-लाइट फोटोग्राफी अनुभव प्रदान करेगा।

    7,000mAh से बड़ी बैटरी

    वनप्लस 15 का सबसे बड़ा अपग्रेड इसकी बैटरी मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन में कम से कम 7,000mAh की दमदार बैटरी दी जा सकती है। यह पिछले मॉडल की तुलना में कहीं ज्यादा पावर बैकअप देगी और एक चार्ज पर लंबा उपयोग सुनिश्चित करेगी।

