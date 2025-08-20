गेमर्स की लगी लॉटरी... 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आ रहा है OnePlus 15, डिटेल्स लीक

टेक्नोलॉजी डेस्क, इंदौर। चीनी स्मार्टफोन निर्माता वनप्लस अपना अगला फ्लैगशिप OnePlus 15 इस साल के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी में है। हालिया लीक और रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यह डिवाइस क्वालकॉम के नए Snapdragon 8 Elite 2 SoC प्रोसेसर, 165Hz डिस्प्ले, दमदार कैमरा और अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ पेश किया जा सकता है।

हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए 165Hz डिस्प्ले वनप्लस 15 में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल सकता है। यह फीचर खासतौर पर गेमिंग प्रेमियों को काफी पसंद आएगा, क्यों कि इससे वह हाई ग्राफिक्स के गेम भी आसानी से खेल सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में एक परफॉर्मेंस इंजन भी होगा, जो सपोर्टेड गेम्स में 165FPS तक की स्मूद गेमिंग परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा।