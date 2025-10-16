मेरी खबरें
    OnePlus 15 की लॉन्च डेट कन्फर्म, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 7,300mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन

    वनप्लस ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 की लॉन्च डेट 17 अक्टूबर घोषित कर दी है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 165Hz OLED डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल कैमरा, और 7,300mAh बैटरी दी गई है। फोन में 120W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 01:31:34 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 01:41:22 PM (IST)
    OnePlus 15 जल्द होगा लॉन्च। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. वनप्लस 15 का लॉन्च 17 अक्टूबर को चीन में।
    2. स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस।
    3. 165Hz OLED डिस्प्ले, 1.5K रेजोल्यूशन सपोर्ट।

    टेक डेस्क। वनप्लस ने आखिरकार अपने नए फ्लैगशिप OnePlus 15 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वनप्लस 15 और वनप्लस ऐस 6 को 17 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा।

    वनप्लस 15 कंपनी का अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन बताया जा रहा है, जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और एंड्रॉइड 16 आधारित ColorOS 16 देखने को मिलेगा। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ कंपनी हाई-एंड यूजर्स को नया एक्सपीरियंस देने की तैयारी में है।

    वेबसाइट पर लॉन्च से पहले दिखा प्री-रिजर्वेशन

    वनप्लस ने वीबो पर एक पोस्ट के जरिए लॉन्च डेट की पुष्टि की है। वनप्लस ऐस 6 फिलहाल कंपनी की आधिकारिक चीनी वेबसाइट पर ‘Coming Soon’ टैग के साथ लिस्टेड है, जबकि वनप्लस 15 का प्री-रिजर्वेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। अनुमान है कि ऐस 6 भारत समेत ग्लोबल मार्केट में भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है।


    डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

    वनप्लस 15 में 165Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसमें 3rd Gen BOE ओरिएंटल स्क्रीन का उपयोग कर रही है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 10% कम बिजली खर्च करेगी और 30% ज्यादा ब्राइटनेस देगी। यह डिस्प्ले सिर्फ 1.15mm बेजल के साथ अल्ट्रा-प्रीमियम लुक देगा।

    कैमरा और बैटरी

    वनप्लस 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। तीनों ही 50MP सेंसर के साथ होंगे। इसमें एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल जूम) भी शामिल है। बैटरी की बात करें तो फोन में 7,300mAh की बैटरी और 120W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही 50W वायरलेस चार्जिंग का विकल्प भी मौजूद रहेगा।

