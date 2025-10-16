OnePlus 15 की लॉन्च डेट कन्फर्म, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 7,300mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन

टेक डेस्क। वनप्लस ने आखिरकार अपने नए फ्लैगशिप OnePlus 15 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वनप्लस 15 और वनप्लस ऐस 6 को 17 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा। वनप्लस 15 कंपनी का अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन बताया जा रहा है, जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और एंड्रॉइड 16 आधारित ColorOS 16 देखने को मिलेगा। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ कंपनी हाई-एंड यूजर्स को नया एक्सपीरियंस देने की तैयारी में है।

वेबसाइट पर लॉन्च से पहले दिखा प्री-रिजर्वेशन वनप्लस ने वीबो पर एक पोस्ट के जरिए लॉन्च डेट की पुष्टि की है। वनप्लस ऐस 6 फिलहाल कंपनी की आधिकारिक चीनी वेबसाइट पर ‘Coming Soon’ टैग के साथ लिस्टेड है, जबकि वनप्लस 15 का प्री-रिजर्वेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। अनुमान है कि ऐस 6 भारत समेत ग्लोबल मार्केट में भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है।