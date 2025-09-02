OnePlus 15 Leak: स्मार्टफोन में होगा पहला स्वदेशी इमेज इंजन, आईफोन व सैमसंग को देगा कड़ी टक्कर

टेक्नोलॉजी डेस्क, इंदौर। वनप्लस (OnePlus) अपनी अगली फ्लैगशिप डिवाइस OnePlus 15 के साथ अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। कंपनी का सफर 2021 में उस वक्त बदला, जब संस्थापक सदस्य पीट लाउ ने स्वीकार किया कि वनप्लस फोन पावर और स्पीड में आगे हैं, लेकिन कैमरे अभी भी ऐप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गजों से पीछे हैं।

इसी कमी को पूरा करने के लिए कंपनी ने लगातार चार साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश किया। अब इस मेहनत का परिणाम पहला स्वदेशी Image Engine होगा, जो OnePlus 15 में डेब्यू करेगा। OnePlus इमेज इंजन टिप्स्टर योगेश ब्रार के मुताबिक यह इमेज इंजन बीते चार साल के रोडमैप का हिस्सा है। यह प्लेटफॉर्म लो-लाइट डिटेल, स्किन टोन एक्यूरेसी और डायनेमिक रेंज हैंडलिंग जैसे क्षेत्रों में बड़ी छलांग का वादा करता है। इसे ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 चिपसेट के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे फ्लैगशिप-लेवल इमेजिंग प्रदर्शन मिलेगा।

Hasselblad से विदाई? 2021 से वनप्लस और Hasselblad की साझेदारी ने ब्रांड को प्रीमियम पहचान दी थी, लेकिन लीक्स बताते हैं कि OnePlus 15 में Hasselblad ब्रांडिंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि वनप्लस अब पूरी तरह कैमरा इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहा है। वह Apple, Google और Samsung के रास्ते में चल रहा है। स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन OnePlus 15 में 6.78-इंच 1.5K फ्लैट OLED डिस्प्ले होगा, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। इसमें नया स्क्वायरिश कैमरा मॉड्यूल, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68/69 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस तथा Plus Key नाम का कस्टम शॉर्टकट बटन दिया जा सकता है। डिजाइन अधिक राउंडेड और अल्ट्रा-नैरो बेजल्स के साथ पेश किया जाएगा।