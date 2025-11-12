मेरी खबरें
    OnePlus 15 भारत और ग्लोबल मार्केट में 13 नवंबर को लॉन्च होगा। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी शुरुआती कीमत 72,999 रुपये हो सकती है। यह Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस होगा और iPhone 17 से सस्ता रहेगा। लॉन्च ऑफर के तहत कीमत में कमी संभव है।

    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 02:24:50 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 02:29:48 PM (IST)
    13 नवंबर को OnePlus 15 होगा लॉन्च, कीमत iPhone 17 से है कम
    OnePlus 15 की कीमत आईफोन 17 से कम है। (फोटो- सोशल मीडिया)

    टेक्नोलॉजी डेस्क। वनप्लस का बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन OnePlus 15 भारत और ग्लोबल मार्केट में 13 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च से पहले ही इस फ्लैगशिप फोन की कीमत, स्टोरेज वेरिएंट और कलर ऑप्शन लीक हो गए हैं। यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आने वाला देश का पहला हैंडसेट होगा, जो इसे परफॉर्मेंस के मामले में एक पावरहाउस बना देगा।

    OnePlus 15 की संभावित कीमत और वेरिएंट

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर OnePlus 15 की लिस्टिंग देखी गई थी। लीक जानकारी के मुताबिक, फोन का 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट भारत में 72,999 रुपये में लिस्ट हुआ था। यह अल्ट्रा वॉयलेट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। हालांकि कुछ देर बाद वेबसाइट से यह पेज हटा दिया गया, लेकिन इसकी झलक अब भी गूगल सर्च रिजल्ट्स में मौजूद है।


    वहीं, 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत कथित तौर पर 79,999 रुपये बताई जा रही है, जो इनफिनिट ब्लैक कलर में देखा गया।

    iPhone 17 से सस्ता होगा OnePlus 15

    नए iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है, ऐसे में OnePlus 15 अपने सेगमेंट में आईफोन से लगभग 3,000 रुपये सस्ता रहेगा।

    लॉन्च ऑफर में मिल सकता है डिस्काउंट

    अगर लीक हुई कीमतें सही साबित होती हैं, तो OnePlus 15 कंपनी का अब तक का सबसे महंगा नॉन-फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा। बता दें कि इससे पहले लॉन्च हुए OnePlus 13 का दाम 69,999 रुपये से शुरू होता था। हालांकि उम्मीद है कि लॉन्च ऑफर और बैंक डिस्काउंट के साथ इसकी कीमत कुछ कम हो सकती है।

