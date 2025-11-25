17 दिसंबर को वनप्लस 15R होगा लॉन्च, स्मार्टफोन की देखें संभावित कीमत और फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। वनप्लस ने हाल ही में अपना फ्लैगशिप वनप्लस 15 लॉन्च किया था। अब कंपनी अपनी नई वैल्यू-फोकस्ड एंट्री OnePlus 15R को भी मार्केट में उतारने की तैयारी में है। इसके साथ ही कंपनी नया OnePlus Pad Go 2 और एक नया स्टाइलस भी लॉन्च करेगी। कंपनी ने इन सभी डिवाइस की लॉन्च डेट 17 दिसंबर तय कर दी है।

OnePlus 15R की कीमत वनप्लस ने OnePlus 15R की कीमत आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत करीब 44,999 रुपये हो सकती है। R-सीरीज हमेशा से अपर-मिड-रेंज सेगमेंट में आती रही है और इस बार भी कंपनी उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

डिजाइन और डिस्प्ले OnePlus 15R को Charcoal Black और Mint Breeze दो कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। फोन में फ्लैट मेटल फ्रेम और टॉप-लेफ्ट कैमरा सेटअप मिलेगा, जो इसे मॉडर्न और क्लीन लुक देता है। इसमें 165Hz OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस देगा। परफॉर्मेंस और बैटरी फोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलने की संभावना है, जो इसे हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की श्रेणी में ले आएगा। OnePlus 15R की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,800mAh की बैटरी होगी, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। यह अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी कैपेसिटी में से एक मानी जा रही है।