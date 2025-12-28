OnePlus Nord CE5 5G पर मिल रही बंपर डील, 4000 रुपये डिस्काउंट के साथ जबरदस्त फीचर्स

टेक्नोलोजी डेक्स। क्या आप भी काफी समय से 25 हजार रुपये के बजट में बड़ी बैटरी वाले 5G फोन की तलाश कर रहे हैं? तो OnePlus Nord CE5 5G डिवाइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो कि क्रोमा की वेबसाइट पर बेहद सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। कंपनी फोन पर 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। इसके बाद फोन की कीमत 25 हजार रुपये से कम हो गई है।

फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर्स भी मौजूद हैं, जहां से आप डिवाइस और भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। डिवाइस में सबसे खास इसकी 7100mAh की बड़ी बैटरी है, जिसके साथ 80वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में मीडियाटेक का दमदार प्रोसेसर और बैक में डुअल रियर कैमरा मिल रहा है।

फोन के बाकी फीचर्स जानने से पहले चलिए स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते है... OnePlus Nord CE5 5G पर डिस्काउंट ऑफर वनप्लस के इस शानदार डिवाइस की कीमत वैसे तो 28999 रुपये है, लेकिन अब आप इस फोन को क्रोमा की वेबसाइट से सिर्फ 24999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।

आप एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ नो कॉस्ट ईएमआई पर 1250 रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। डिवाइस के साथ आप कुछ एक्सटेंडेड वारंटी प्लान भी ले सकते हैं जिससे आपका फोन सुरक्षित रहेगा।