OnePlus Nord CE5 5G पर मिल रही बंपर डील, 4000 रुपये डिस्काउंट के साथ जबरदस्त फीचर्स
OnePlus Nord CE5 5G इस समय क्रोमा वेबसाइट पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। ₹4000 के फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के बाद इसकी कीमत 25 हजार रुपये से कम हो ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 10:46:33 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 10:46:33 AM (IST)
OnePlus Nord CE5 5G की बंपर डील
HighLights
- क्रोमा पर OnePlus Nord CE5 5G पर डिस्काउंट
- 25 हजार से कम में 7100mAh बड़ी बैटरी
- 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध
टेक्नोलोजी डेक्स। क्या आप भी काफी समय से 25 हजार रुपये के बजट में बड़ी बैटरी वाले 5G फोन की तलाश कर रहे हैं? तो OnePlus Nord CE5 5G डिवाइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो कि क्रोमा की वेबसाइट पर बेहद सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। कंपनी फोन पर 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। इसके बाद फोन की कीमत 25 हजार रुपये से कम हो गई है।
फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर्स भी मौजूद हैं, जहां से आप डिवाइस और भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। डिवाइस में सबसे खास इसकी 7100mAh की बड़ी बैटरी है, जिसके साथ 80वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में मीडियाटेक का दमदार प्रोसेसर और बैक में डुअल रियर कैमरा मिल रहा है।
फोन के बाकी फीचर्स जानने से पहले चलिए स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते है...
OnePlus Nord CE5 5G पर डिस्काउंट ऑफर
- वनप्लस के इस शानदार डिवाइस की कीमत वैसे तो 28999 रुपये है, लेकिन अब आप इस फोन को क्रोमा की वेबसाइट से सिर्फ 24999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।
- आप एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ नो कॉस्ट ईएमआई पर 1250 रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। डिवाइस के साथ आप कुछ एक्सटेंडेड वारंटी प्लान भी ले सकते हैं जिससे आपका फोन सुरक्षित रहेगा।
OnePlus Nord CE5 5G के फीचर्स
- वनप्लस के इस पावरफुल मिड-रेंज स्मार्टफोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और HDR10 प्लस सपोर्ट के साथ 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिससे आपको एक स्मूथ और ब्राइट विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। फोन में मीडियाटेक 8350 एपेक्स प्रोसेसर है, जो गेमिंग और मल्टी-टास्किंग में भी बेहतरीन है। डिवाइस में आपको 7100mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी।
- इसमें 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी फोन में लंबे बैटरी बैकअप के साथ चार्जिंग भी जल्दी हो जाएगी। फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में पीछे की तरफ डुअल कैमरा है, जहां 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मौजूद है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है।