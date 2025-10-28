मेरी खबरें
    OpenAI ने भारत में अपने ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन को एक साल तक फ्री करने का ऐलान किया है। यह ऑफर 4 नवंबर से शुरू होगा और कंपनी के पहले भारतीय इवेंट DevDay Exchange का हिस्सा है। इस प्लान में यूजर्स को एडवांस फीचर्स जैसे इमेज जनरेशन और फाइल अपलोड की सुविधा मिलेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 01:45:14 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 01:45:14 PM (IST)
    OpenAI का बड़ा ऐलान... भारत में ChatGPT Go एक साल तक फ्री, इस डेट को करें साइन अप
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी OpenAI का बड़ा ऐलान। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. OpenAI ने भारत में ChatGPT Go फ्री किया।
    2. ऑफर 4 नवंबर से प्रमोशनल पीरियड में शुरू होगा।
    3. ChatGPT Go में इमेज और फाइल अपलोड फीचर।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी OpenAI ने भारत में अपने नए सब्सक्रिप्शन टियर ChatGPT Go को लिमिटेड समय के लिए एक साल तक फ्री उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह ऑफर उन भारतीय यूजर्स को मिलेगा, जो 4 नवंबर से शुरू होने वाले प्रमोशनल पीरियड के दौरान साइन अप करेंगे। यह ऑफर OpenAI के पहले भारतीय इवेंट ‘DevDay Exchange’ के मौके पर लॉन्च किया जा रहा है।

    ChatGPT Go क्यों है खास?

    • OpenAI ने अगस्त 2025 में ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया था। इस प्लान को खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जो कम कीमत में ChatGPT के एडवांस फीचर्स का लाभ लेना चाहते हैं।

    • इस प्लान में यूजर्स को ज्यादा क्वेरी लिमिट, इमेज जनरेशन और फाइल अपलोड जैसी सुविधाएं मिलती हैं। कंपनी का कहना है कि यह कदम AI को ज्यादा लोगों तक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

    भारत में बढ़ी ChatGPT की लोकप्रियता

    OpenAI ने बताया कि ChatGPT Go लॉन्च होने के बाद भारत में पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या पहले ही महीने में दोगुनी हो गई थी। उसके बाद कंपनी ने इस सर्विस को करीब 90 देशों में पेश किया। भारत में लाखों यूजर्स (डेवलपर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स) रोजाना ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं।


    ‘India-first’ कमिटमेंट पर जोर

    • OpenAI का कहना है कि यह पहल उसके ‘India-first’ कमिटमेंट और IndiaAI Mission को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। कंपनी ने बताया कि मौजूदा ChatGPT Go सब्सक्राइबर्स भी इस 12 महीने के फ्री ऑफर के लिए एलिजिबल होंगे।

    • OpenAI के वाइस प्रेसिडेंट और ChatGPT हेड निक टर्ली ने कहा कि भारत में ChatGPT Go के लॉन्च के बाद अपनापन और क्रिएटिविटी हमने देखी है। वह हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए काफी है।

