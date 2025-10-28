OpenAI का बड़ा ऐलान... भारत में ChatGPT Go एक साल तक फ्री, इस डेट को करें साइन अप

टेक्नोलॉजी डेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी OpenAI ने भारत में अपने नए सब्सक्रिप्शन टियर ChatGPT Go को लिमिटेड समय के लिए एक साल तक फ्री उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह ऑफर उन भारतीय यूजर्स को मिलेगा, जो 4 नवंबर से शुरू होने वाले प्रमोशनल पीरियड के दौरान साइन अप करेंगे। यह ऑफर OpenAI के पहले भारतीय इवेंट ‘DevDay Exchange’ के मौके पर लॉन्च किया जा रहा है।