    ओप्पो ने चीन में 15 अक्टूबर को Find X9 Series लॉन्च की तारीख तय कर दी है। BIS लिस्टिंग से इसके भारत आगमन के संकेत मिले हैं। यह सीरीज Dimensity 9500 चिपसेट, ट्रिनिटी इंजन, विशाल बैटरी और Hasselblad कैमरों से लैस होगी। कीमत ₹69,999 से ₹99,999 तक हो सकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 10:43:51 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 10:43:51 AM (IST)
    ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज चीन में होगी लॉन्च, जानें भारत में कब खरीद सकेंगे
    चीन में लॉन्च को तैयार ऑप्पो सीरीज। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. Oppo Find X9 सीरीज 15 अक्टूबर को लॉन्च।
    2. BIS लिस्टिंग से भारत में जल्द लॉन्च के संकेत।
    3. 7,000mAh और 7,500mAh की विशाल बैटरी

    टेक्नोलॉजी डेस्क। ओप्पो ने आधिकारिक तौर पर चीन में अपनी अगली फाइंड एक्स9 सीरीज के लॉन्च की तारीख 15 अक्टूबर की पुष्टि की है। यह खबर कंपनी के अगले बड़े फ्लैगशिप लॉन्च का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि ओप्पो ने भारत में इसके लॉन्च के बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन संकेत हैं कि यह जल्दी ही प्रवेश करेगा।

    हाल ही में, मॉडल नंबर CPH2791 वाला एक फोन बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन की वेबसाइट पर सामने आया। लिस्टिंग 19 सितंबर को सक्रिय हुई। बीआईएस अनुमोदन आमतौर पर एक अच्छा संकेत है कि फोन भारतीय बाजार में आने के लिए तैयार है।

    नेक्स्ट-जेन परफॉर्मेंस से भरपूर

    • ओप्पो ने यह भी घोषणा की है कि फाइंड एक्स9 सीरीज मीडियाटेक के नए डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट द्वारा संचालित होगी जिसमें आर्म जी1 अल्ट्रा जीपीयू होगा। संयुक्त रूप से, वे तेज ग्राफिक्स रेंडरिंग गति (33% तक) और बेहतर ऊर्जा दक्षता (42% तक) प्रदान करते हैं, जिसका मतलब है कि सुचारू ग्राफिक्स और लंबी बैटरी लाइफ।

    • बढ़ी हुई परफॉर्मेंस को प्रबंधित करने के लिए, ओप्पो ने एक कस्टम कूलिंग समाधान बनाया है, जिसे उच्च-फ्रेम-रेट गेमिंग और रे ट्रेसिंग जैसे भारी वर्कलोड के तहत तापमान को नियंत्रण में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

    • इसके साथ ही, ओप्पो इस सीरीज के साथ अपना ट्रिनिटी इंजन भी लॉन्च कर रहा है। इसके अनुसार, एंड्रॉइड पर पहला एकीकृत कंप्यूटिंग पावर मॉडल, यह सीपीयू, जीपीयू और डीएसयू संसाधनों को समझदारी से संतुलित करता है। कहा जाता है कि यह 90% से अधिक सटीकता के साथ बिजली की खपत का अनुमान लगाने में सक्षम है, जो बैटरी को तेजी से खत्म किए बिना मजबूत प्रदर्शन प्रदान करता है।

    बैटरी और कैमरे

    लीक से संकेत मिलता है कि ओप्पो बैटरी लाइफ को भी नहीं छोड़ रहा है। फाइंड एक्स9 में संभावित रूप से 7,000mAh की बैटरी हो सकती है, और प्रो वेरिएंट 7,500mAh की बैटरी के साथ और भी बड़ा हो सकता है - जो अब तक के सबसे बड़े बैटरी वाले फ्लैगशिप फोन में से एक है। कैमरे के मामले में, ओप्पो टॉप-नॉच इमेजिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए Hasselblad के साथ सहयोग में बना रहेगा।

    भारत में क्या होगी कीमत

    • जबकि आधिकारिक भारत की कीमतें अपुष्ट हैं, लीक से संकेत मिलता है कि फाइंड एक्स9 की कीमत लगभग 69,999 रुपये हो सकती है, जबकि प्रो वेरिएंट 99,999 रुपये के करीब होगा। इस रेंज में स्थित, फाइंड एक्स9 सीरीज से इस साल के अंत में सैमसंग, Xiaomi और वनप्लस के प्रीमियम फ्लैगशिप से सीधे मुकाबला करने की उम्मीद है।

    • अपनी विशाल बैटरी, उच्च-अंत प्रदर्शन और Hasselblad-समर्थित कैमरों के साथ, ओप्पो फ्लैगशिप बाजार में एक साहसिक बयान देने के लिए तैयार है।

