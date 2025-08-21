भारत में लॉन्च हुआ Pixel 10 Pro... फोल्डेबल डिजाइन में दिख रहा शानदार, जानें कितनी है कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, इंदौर। गूगल ने अपने फ्लैगशिप Pixel 10 Pro Fold को पेश कर दिया है, जो एक स्मार्टफोन और टैबलेट का बेहतरीन मेल है। 8 इंच के Super Actua Flex डिस्प्ले और Google Tensor G5 प्रोसेसर के साथ यह फोन मोबाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य माना जा रहा है। दमदार बैटरी, एडवांस कैमरा सिस्टम और Google Gemini AI की ताकत इसे और भी खास बनाती है।

कैसा है डिस्प्ले और डिजाइन Pixel 10 Pro Fold में डुअल-स्क्रीन का अनुभव मिलता है। बाहरी डिस्प्ले 6.4-इंच Actua OLED है, जबकि अंदर खुलने पर 8-इंच Super Actua Flex OLED डिस्प्ले मिलता है।

दोनों स्क्रीन HDR सपोर्ट करती हैं और अधिकतम 3,000 निट्स ब्राइटनेस तक पहुंच सकती हैं। डिवाइस में अल्ट्रा थिन ग्लास और Gorilla Glass Victus 2 का इस्तेमाल किया है। इसका प्रीमियम एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम हिंग और Moonstone रंग इसे आकर्षक लुक देता है।

दमदार है बैटरी बैकअप इस फोन को ताकत देता है Google Tensor G5 प्रोसेसर, जिसमें 16GB RAM और 256GB स्टोरेज मौजूद है। बैटरी 5015 mAh की है, जो 24 घंटे से अधिक का बैकअप देती है। इसमें 30W फास्ट चार्जिंग और Qi2 वायरलेस चार्जिंग का विकल्प है। शानदार है कैमरा Pixel 10 Pro Fold में 48MP वाइड, 10.5MP अल्ट्रा-वाइड और 10.8MP टेलीफोटो कैमरा सिस्टम है। इसमें 5x ऑप्टिकल जूम और 20x Super Res Zoom की सुविधा दी है।

वीडियो रिकॉर्डिंग 4K@60FPS, 10-bit HDR और 240FPS स्लो मोशन तक सपोर्ट करती है। Magic Eraser, Photo Unblur और Dual Screen Preview जैसे AI फीचर्स इसे और बेहतरीन बनाते हैं। AI की ताकत यह डिवाइस Android 16 पर चलता है और इसमें Gemini Nano AI का सपोर्ट है। Gemini Live, Circle to Search, Magic Cue और Call Assist जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल हैं। गूगल सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा करता है।