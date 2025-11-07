Poco F8 Pro जल्द करेगा एंट्री, मिलेगा दमदार Snapdragon प्रोसेसर और 7100mAh बैटरी

यह फोन हाल ही में थाईलैंड के NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जिससे इसके लॉन्च की अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन बिना चार्जर के बॉक्स में मिलेगा और यह Redmi K90 का रीब्रांडेड वर्जन होगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क। टेक जगत में Poco जल्द ही अपनी F सीरीज का नया धमाका करने जा रहा है। कंपनी Poco F8 Pro स्मार्टफोन को बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

टेक टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार Poco F8 Pro का बॉक्स बिना चार्जर के आएगा। इससे पहले भी Poco ने यूरोप के कुछ देशों में Poco X7 Pro और Poco F7 जैसे मॉडल्स को बिना चार्जर के लॉन्च किया था। माना जा रहा है कि कंपनी हर देश में अलग-अलग पैकिंग पॉलिसी अपना सकती है।

शानदार परफॉर्मेंस और स्टोरेज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Poco F8 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जाएगा, जो परफॉर्मेंस को एक नए स्तर पर ले जाएगा। इसके साथ Adreno 830 GPU, LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज तकनीक देखने को मिलेगी।

ट्रिपल कैमरा सेटअप

फोन में 50MP Light Hunter 800 प्राइमरी कैमरा होगा, जो OIS सपोर्ट करेगा। इसके अलावा 8MP अल्ट्रा वाइड सेंसर और 50MP 2.5x टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस भी शामिल होगा। वहीं, फ्रंट में 20MP सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है।

फास्ट चार्जिंग और Bose स्पीकर

इस फोन में 7100mAh की पावरफुल बैटरी दी जा सकती है, जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। साथ ही, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे जिन्हें Bose द्वारा ट्यून किया गया है।

जल्द होगा ग्लोबल लॉन्च

हालांकि कंपनी ने अभी लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि Poco जल्द ही F8 Pro और F8 Ultra मॉडल्स को ग्लोबल मार्केट में पेश करेगा। यह लॉन्च Poco के लिए एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है।