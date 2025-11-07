मेरी खबरें
    Poco F8 Pro जल्द करेगा एंट्री, मिलेगा दमदार Snapdragon प्रोसेसर और 7100mAh बैटरी

    पोको जल्द ही Poco F8 Pro स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन बिना चार्जर के आएगा और Redmi K90 का रिब्रांडेड वर्जन होगा। इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 7100mAh बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और Bose ट्यून स्पीकर दिए जा सकते हैं। लॉन्चिंग की तारीख जल्द घोषित होगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 02:33:19 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 02:33:19 PM (IST)
    Poco F8 Pro स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. Poco F8 Pro जल्द मार्केट में करेगा एंट्री।
    2. फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलेगा।
    3. 7100mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। टेक जगत में Poco जल्द ही अपनी F सीरीज का नया धमाका करने जा रहा है। कंपनी Poco F8 Pro स्मार्टफोन को बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

    यह फोन हाल ही में थाईलैंड के NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जिससे इसके लॉन्च की अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन बिना चार्जर के बॉक्स में मिलेगा और यह Redmi K90 का रीब्रांडेड वर्जन होगा।

    बॉक्स में नहीं मिलेगा चार्जर

    टेक टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार Poco F8 Pro का बॉक्स बिना चार्जर के आएगा। इससे पहले भी Poco ने यूरोप के कुछ देशों में Poco X7 Pro और Poco F7 जैसे मॉडल्स को बिना चार्जर के लॉन्च किया था। माना जा रहा है कि कंपनी हर देश में अलग-अलग पैकिंग पॉलिसी अपना सकती है।


    शानदार परफॉर्मेंस और स्टोरेज

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, Poco F8 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जाएगा, जो परफॉर्मेंस को एक नए स्तर पर ले जाएगा। इसके साथ Adreno 830 GPU, LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज तकनीक देखने को मिलेगी।

    ट्रिपल कैमरा सेटअप

    फोन में 50MP Light Hunter 800 प्राइमरी कैमरा होगा, जो OIS सपोर्ट करेगा। इसके अलावा 8MP अल्ट्रा वाइड सेंसर और 50MP 2.5x टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस भी शामिल होगा। वहीं, फ्रंट में 20MP सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है।

    फास्ट चार्जिंग और Bose स्पीकर

    इस फोन में 7100mAh की पावरफुल बैटरी दी जा सकती है, जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। साथ ही, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे जिन्हें Bose द्वारा ट्यून किया गया है।

    जल्द होगा ग्लोबल लॉन्च

    हालांकि कंपनी ने अभी लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि Poco जल्द ही F8 Pro और F8 Ultra मॉडल्स को ग्लोबल मार्केट में पेश करेगा। यह लॉन्च Poco के लिए एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है।

