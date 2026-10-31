घर बैठे ECG की निगरानी करेगा पोर्टेबल डिवाइस, एआई बताएगा हार्ट में असामान्य बदलाव

भरत मानधन्या, इंदौर। बदलती जीवनशैली और बढ़ते तनाव के बीच हृदय से जुड़ी समस्याएं कम उम्र में भी सामने आ रही हैं। ऐसे में समय-समय पर हृदय की गतिविधियों की निगरानी करना जरूरी हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस (एसजीएसआईटीएस) के आईटी और बायोमेडिकल विभाग के शोधार्थियों ने पोर्टेबल हार्ट मानिटरिंग डिवाइस तैयार की है।

डिवाइस की मदद से घर पर ही ईसीजी रिकार्ड किया जा सकेगा। इसमें मिलने वाले ईसीजी डाटा का एआई की मदद से विश्लेषण होगा और हृदय की गतिविधियों में किसी तरह का असामान्य बदलाव मिलने पर मोबाइल ऐप के जरिए अलर्ट दिया जा सकेगा। इसका लाभ यह होगा कि हृदय संबंधी समस्याओं की उपयोगकर्ता को पहले ही जानकारी मिल सकेगी।

इस प्रोजेक्ट को एमटेक के विद्यार्थियों ने IT विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर केके शर्मा और DR. पूजा गुप्ता के मार्गदर्शन में तैयार किया है। विद्यार्थियों ने करीब छह महीने में डिवाइस और इससे जुड़ी मोबाइल ऐप तैयार की है। फिलहाल इसका पेटेंट प्रकाशित हो चुका है और ग्रांट के लिए प्रक्रिया चल रही है। तीन प्रोब से रिकार्ड होगा ईसीजी डिवाइस में ईसीजी रिकार्ड करने के लिए तीन प्रोब लगाए गए हैं।

इन्हें बाएं हाथ, दाएं हाथ और बाएं पैर पर निर्धारित स्थानों पर लगाया जाता है।

प्रोब के जरिए मिलने वाला ईसीजी सिग्नल डिवाइस में लगे ईएसपी32 माइक्रोकंट्रोलर तक पहुंचता है।

यह माइक्रोकंट्रोलर वाई-फाई के जरिए डेटा को मोबाइल ऐप तक भेजता है।

डिवाइस में छोटा डिस्प्ले भी लगाया गया है। इस पर हार्ट बीट और पल्स जैसी जानकारी देखी जा सकती है।

प्रोब और डिवाइस के बीच वायर रहती है, जबकि पूरी यूनिट को छोटे बाक्स में रखा जा सकता है।

इसे इस तरह बनाया गया है कि इस्तेमाल के बाद वायर को मोड़कर आसानी से रखा जा सके। ऐप में सुरक्षित रहेगा कई महीनों का रिकार्ड डिवाइस से रिकार्ड होने वाला ईसीजी मोबाइल ऐप पर पहुंचता है। ऐप में उपयोगकर्ता का रिकार्ड सुरक्षित रखा जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति सुबह और दोपहर में ईसीजी रिकार्ड करता है तो दोनों रिकार्ड अलग-अलग सुरक्षित रहेंगे। इस तरह कई दिनों और महीनों के डाटा को एक साथ देखा जा सकेगा।

ऐप में ईसीजी डेटा का विश्लेषण करने के लिए एआई आधारित एपीआई का इस्तेमाल किया गया है।

रिकार्ड होने के बाद डाटा का विश्लेषण किया जाता है।

यदि ईसीजी में किसी तरह का असामान्य पैटर्न या बदलाव नजर आता है तो ऐप उसके आधार पर उपयोगकर्ता को संकेत दे सकती है। डाॅक्टर को दिखाने के लिए पीडीएफ रिपोर्ट मोबाइल ऐप में जमा ईसीजी रिकार्ड को जरूरत पड़ने पर रिपोर्ट के रूप में भी उपयोग किया जा सकेगा। उपयोगकर्ता अपने रिकार्ड की पीडीएफ रिपोर्ट तैयार कर सकता है और इसे डाक्टर या परिवार के सदस्यों के साथ साझा कर सकता है। इससे डाक्टर को पिछले कुछ समय के रिकॉर्ड देखने में आसानी हो सकती है।