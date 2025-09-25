स्कोडा ऑटो इंडिया की वेबसाइट पर 6 अक्टूबर से प्री-बुकिंग शुरू होगी

स्कोडा ऑटो इंडिया एक लीजेंड, ऑक्टेविया आरएस की वापसी के साथ कार के शौकीनों में ड्राइविंग का जुनून फिर से जगाने के लिए तैयार है। ब्रैंड न्यू ऑक्टेविया आरएस की प्री-बुकिंग 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी, जो स्कोडा ऑटो की सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस सेडान की वापसी का प्रतीक है। यह ग्लोबल आइकॉन भारत में सीमित मात्रा में फुल-बिल्ट यूनिट (एफबीयू) के रूप में उपलब्ध होगी। इस लॉन्च के साथ, स्कोडा ऑटो इंडिया बेजोड़ ड्राइविंग डायनामिक्स, बोल्ड डिज़ाइन और बेजोड़ आरएस स्पिरिट चाहने वालों के लिए बनाई गई एक असली परफॉर्मेंस मशीन की पेशकश का वादा करता है।

ऑक्टेविया आरएस की वापसी पर टिप्पणी करते हुए, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रैंड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा, "इस साल की शुरुआत में, हमने वादा किया था कि एक ग्लोबल आइकॉन भारत में वापसी करेगा। आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमने ऑक्टेविया आरएस के साथ उस वादे को पूरा किया है। यह बैज एक बेजोड़ विरासत को समेटे हुए है, जिसका जुनून दो दशकों से भी ज्यादा समय से दुनिया भर के जोशीले लोगों में कायम रहा है। भारत में बिल्कुल नई ऑक्टेविया आरएस का यह लॉन्च सिर्फ एक कार की वापसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जज़्बे की वापसी है। यह एक ऐसा लीजेंड है, जो परफॉर्मेंस, उम्मीदों और ड्राइविंग के सच्चे जज़्बे की निशानी है।"