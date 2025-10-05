मध्य प्रदेश में अब Income Certificate बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, ऐसे कर सकते हैं Online Apply

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल और सुगम कर दिया है। अब लोग इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं।

बता दें कि यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की वार्षिक आय का आधिकारिक प्रमाण होता है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, बैंक लोन तथा अन्य लाभकारी योजनाओं में काम आता है। आय प्रमाण पत्र पिता या पालक का बनाया जाता है। इसके लिए आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।

आय प्रमाण पत्र एक दिन में जारी होने वाली सुविधा है। सुबह आवेदन करने पर शाम तक अधिकृत अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र तीन साल के लिए मान्य होता है। इसके बाद नया आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया का पूरी तरह से सरलीकरण कर दिया गया है, ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता राज्य में कई परिस्थितियों में आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। इसमें शासन से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना, आरक्षित कोटे के तहत प्रवेश पाना, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, भूखंड या फ्लैट आवंटन में पात्रता सिद्ध करना और राशन कार्ड, वोटर आईडी, ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज़ बनवाना शामिल है।