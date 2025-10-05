मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में अब Income Certificate बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, ऐसे कर सकते हैं Online Apply

    मध्य प्रदेश में आय प्रमाण बनाने की प्रक्रिया को सरकार ने सरल और सहज बना दिया है। Income Certificate के लिए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। सारे दस्तावेज सही होने पर आय प्रमाण पत्र एक दिन में बनकर आ जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 01:23:55 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 01:34:32 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल और सुगम कर दिया है। अब लोग इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं।

    बता दें कि यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की वार्षिक आय का आधिकारिक प्रमाण होता है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, बैंक लोन तथा अन्य लाभकारी योजनाओं में काम आता है। आय प्रमाण पत्र पिता या पालक का बनाया जाता है। इसके लिए आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।

    आय प्रमाण पत्र एक दिन में जारी होने वाली सुविधा है। सुबह आवेदन करने पर शाम तक अधिकृत अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र तीन साल के लिए मान्य होता है। इसके बाद नया आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया का पूरी तरह से सरलीकरण कर दिया गया है, ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

    आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता

    राज्य में कई परिस्थितियों में आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। इसमें शासन से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना, आरक्षित कोटे के तहत प्रवेश पाना, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, भूखंड या फ्लैट आवंटन में पात्रता सिद्ध करना और राशन कार्ड, वोटर आईडी, ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज़ बनवाना शामिल है।

    प्रक्रिया से संबंधित जानकारी

    • व्यक्ति की आय संबंधी जानकारी प्रमाणित  करता है।

    • विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी, शिक्षण में  उपयोगी

    • मध्य प्रदेश की लोक सेवा गारंटी सूची में सेवा शामिल

    • आधार, परिवार समग्र आइडी, स्वयं का घोषणा पत्र जरूरी

    • लोक सेवा केंद्र और ई-डिस्ट्रिक्ट एमपी वेबसाइट पर आवेदन

    • बनने पर आनलाइन या लोक सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं

    • एक दिन में बनकर जारी कर दिया जाता है

    • आय प्रमाण पत्र तीन साल के लिए मान्य होता है

    आवश्यक दस्तावेज़

    आवेदन करते समय आवेदक को नाम, पिता या पति का नाम, लिंग, पता और प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उद्देश्य जैसी जानकारी देनी होती है। इसके लिए आधार और समग्र आइडी की प्रति देने के साथ ही स्वयं का घोषणा पत्र देना होता है। आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी आय प्रमाण पत्र जारी कर देता है। इसका आनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं या लोक सेवा केंद्र से प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं।

    प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया

    आवेदक को सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट एमपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां लागिन करने के बाद आनलाइन सेवा के लिए आवेदन करें विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड कर आवेदन पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदक लोक सेवा केंद्र पर भी आवेदन फार्म जमा कर सकता है। यहां फार्म जमा करने के बाद शाम तक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

