PUBG New State Update: पब्जी (PUBG) फैंस के लिए एक खुशखबरी है। एक नए अपडेट के अनुसार इस साल सितंबर में पब्जी न्यू स्टेट (PUBG New State) जारी करने वाला है। इसके लिए कंपनी जोरों पर काम कर रहीहै। इससे पहले पब्जी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अगस्त महीने में आईओएस डिवाइस के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। क्राफ्टन (Krafton) ने पब्जी गेम (PUBG Game) को विकसित कर दुनियाभर में सफलता हासिल की है। पब्जी मोबाइल (PUBG Mobile) के भारतीय संस्करण बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (Battlegrounds Mobile India) को भी गेम्स लवर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इससे पहले क्राफ्टन ने 25 फरवरी 2021 को एंड्रॉइड डिवाइस पर टाइटल के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन ओपन किया था। भारत, चीन और वियतनाम को छोड़कर, जहां अभी तक प्री- रजिस्ट्रेशन नहीं खोला गया है। इस गेम को दुनिया भर से 20 मिलियन प्री-रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं।

5 स्टूडियों बनाने की योजना

पब्जी न्यू स्टेट लॉन्च करने के अलावा, क्राफ्टन ने दुनिया भर में 5 स्टूडियों और 17 ब्रांच बनाने की योजना बनाई हैं। क्राफ्टन के सीईओ किम चांग-हान (Kim Chang-Han) के अनुसार कंपनी की योजना उत्तरी अमेरिका, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिया जैसे क्षेत्रों में अपने विस्तार करने की है। फैंस सितंबर में पबजी न्यू स्टेट के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे खेल का पूरा आनंद उठा सकें।

Having reached 20 million pre-registrations, we would like to announce that iOS pre-registration for PUBG: NEW STATE will begin starting in August!

Thank you to everyone for all the love and support!

Pre-register now on Google Play at https://t.co/CpMYYUCr3I pic.twitter.com/LzB6t4Cz4o

— PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) July 9, 2021