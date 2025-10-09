रियलमी 15 प्रो 5G Game of Thrones एडिशन लॉन्च... देखें कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। रियलमी ने इस हफ्ते भारतीय बाजार में अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में एक नया और बेहद खास एडिशन Realme 15 Pro Game of Thrones Edition जोड़ा है। यह फोन तकनीकी रूप से दमदार है। इसका डिजाइन और थीम वेस्टरोस की दुनिया से लिया गया है, जो Game of Thrones के फैंस के लिए किसी कलेक्टिबल से कम नहीं।

आग की तरह बदलने वाला डिजाइन फोन का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका कलर-चेंजिंग लेदर बैक है। यह सामान्य रूप से काला दिखता है, लेकिन तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो यह गहरा लाल (फायरी रेड) रंग ले लेता है। मानो ड्रैगन की आग को दिखा रहा हो। इसके बैक पैनल पर Game of Thrones की खुदाई (engraving) और ड्रैगन लोगो दिया है, जो इसे एक शानदार कलेक्टर पीस बनाता है।

मोबाइल की है खास पैकेजिंग Realme ने सिर्फ बाहरी डिजाइन और इंटरफेस को भी GoT थीम में ढाल दिया है। फोन के बॉक्स में खास गिफ्ट्स मिनी आयरन थ्रोन फोन स्टैंड, Game of Thrones स्टिकर्स और कुछ सरप्राइज कलेक्टिबल्स भी मिलते हैं। दमदार परफॉर्मेंस यह स्पेशल एडिशन 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत ₹44,999 रखी गई है। इसमें वही ताकतवर Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, 6.8-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। फोन Android 15 आधारित Realme UI 6 पर चलता है। 📸 कैमरा और बैटरी कैमरा सेटअप में 50MP मेन और 50MP अल्ट्रावाइड लेंस शामिल हैं, जिनके साथ AI MagicGlow 2.0, AI Snap Mode और Motion Control जैसे फीचर हैं। फोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।