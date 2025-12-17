Realme 16 Pro+ जल्द होगा लॉन्च, 200 MP कैमरे के साथ-साथ होंगे दमदार फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। रियलमी अपनी नई Realme 16 Pro सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है। इस सीरीज का टॉप मॉडल Realme 16 Pro+ होगा, जिसे हाल ही में TENAA सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर मॉडल नंबर RMX5130 के साथ देखा गया है।

लिस्टिंग से फोन के डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन प्रीमियम सेगमेंट में रियलमी की बड़ी पेशकश साबित हो सकता है। डिस्प्ले और डिजाइन TENAA के अनुसार Realme 16 Pro+ का साइज 162.45 x 76.27 x 8.49mm और वजन 203 ग्राम होगा। फोन में 6.8-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 2800 x 1280 पिक्सल होगा। यह डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स सपोर्ट करेगा और हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जिससे यूजर्स को स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा।

कैमरा में मिलेगा 200MP का दम कैमरा सेगमेंट इस फोन की सबसे बड़ी खासियत हो सकती है। Realme 16 Pro+ में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा। इसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP का अतिरिक्त कैमरा सेंसर मिलेगा। फोन में 3.5x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट भी होगा। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर फोन में 2.8GHz ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा। Geekbench लिस्टिंग के मुताबिक, इसमें Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिए जाने की संभावना है। यह स्मार्टफोन Android 16 आधारित Realme UI 7 पर रन करेगा। कंपनी की ओर से 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा किया गया है।