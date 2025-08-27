Redmi Note 15 Pro Plus Launch: भारत में जल्द लॉन्च होगा रेडमी का ये स्मार्टफोन, जानें कीमत

टेक डेस्क। शाओमी ने चीन में अपनी नई Redmi Note 15 सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें Redmi Note 15, Note 15 Pro और Note 15 Pro Plus शामिल हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा Pro Plus वर्जन की हो रही है, जिसे प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट का गेम-चेंजर माना जा रहा है। भारतीय यूजर्स भी इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक Redmi Note 15 Pro Plus भारत में Q4 2025 में दस्तक दे सकता है। उम्मीद है कि इसे अक्टूबर 2025 में त्योहारों के मौसम के दौरान लॉन्च किया जाएगा। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है।

दमदार स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले: 6.83 इंच क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट।

प्रोसेसर: स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 चिपसेट।

रैम/स्टोरेज: 12GB तक LPDDR4X रैम और 512GB UFS 2.2 स्टोरेज।

बैटरी: 7,000mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग।

कैमरा: 50MP OIS मेन सेंसर, 50MP टेलीफोटो, 8MP अल्ट्रावाइड और 32MP फ्रंट कैमरा।

सॉफ्टवेयर: HyperOS 2 आधारित लेटेस्ट अनुभव।

ड्यूरबिलिटी: IP69 वॉटर व डस्टप्रूफ सर्टिफिकेशन।

क्या हो सकती है कीमत

भारत में इस स्मार्टफोन की कीमत 30,000 रुपये से ऊपर हो सकती है। चीन में 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत ¥1,999 (लगभग 24,000 रुपये) है, लेकिन भारत में टैक्स और इंपोर्ट चार्जेस के चलते कीमत बढ़ सकती है।

क्यों है खास?

Redmi Note सीरीज़ को हमेशा से “वैल्यू-फॉर-मनी” माना गया है। लेकिन Redmi Note 15 Pro Plus अपनी प्रीमियम डिज़ाइन, बड़ी बैटरी और दमदार डिस्प्ले के साथ मिड-रेंज और फ्लैगशिप के बीच की रेखा धुंधली कर रहा है। फेस्टिव सीज़न में लॉन्च होने पर यह भारतीय बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा खड़ी कर सकता है।