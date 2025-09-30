सैमसंग ने एंड्रॉयड 16 पर आधारित वन यूआई 8 का रोलआउट बढ़ाया, यूजर्स ऐसे करें अपडेट

मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 02:08:27 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 02:08:27 PM (IST)
    HighLights

    1. One UI 8 अपडेट की शुरुआत दक्षिण कोरिया से हुई।
    2. S23 सीरीज, फोल्ड 5, फ्लिप 5 को मिलेगा।
    3. टैबलेट्स और मिड-रेंज गैलेक्सी डिवाइस भी शामिल हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप, फोल्डेबल्स, टैबलेट्स और मिड-रेंज गैलेक्सी डिवाइसेज के लिए एंड्रॉयड 16 आधारित One UI 8 का स्टेबल अपडेट रोलआउट शुरू कर दिया है। शुरुआत दक्षिण कोरिया से हुई है, जबकि भारत सहित अन्य देशों में इसका विस्तार जल्द होने की उम्मीद है।

    किन गैलेक्सी डिवाइस को मिल रहा है One UI 8 अपडेट

    • गैलेक्सी S23 सीरीज: S23, S23+, S23 Ultra और S23 FE

    • फोल्डेबल्स: Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5

    • टैबलेट्स: Galaxy Tab S10+ और S10 Ultra

    • मिड-रेंज फोन: Galaxy A36, A35 और A55

    SamMobile और SammyGuru के अनुसार इस महीने की शुरुआत से अब तक लगभग दोगुने गैलेक्सी डिवाइस One UI 8 पर अपडेट हो चुके हैं।

    रोलआउट टाइमलाइन और उपलब्धता

    वर्तमान स्थिति: केवल दक्षिण कोरिया में उपलब्ध

    अपेक्षित विस्तार: 2 अक्टूबर के बाद भारत समेत अन्य क्षेत्रों में पब्लिक रोलआउट संभव (Sammy Fans के अनुसार, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं)

    यूजर्स के लिए विकल्प

    • Settings खोलें

    • Software Update पर जाएं

    • Download and Install पर टैप करें

    One UI 8 में क्या है नया

    • सिक्योर फोल्डर: और मजबूत प्राइवेसी फीचर्स

    • अपग्रेडेड ऐप्स: कैलेंडर, रिमाइंडर और अलार्म में सुधार

    • क्विक शेयर: तेज फाइल ट्रांसफर

    • कस्टमाइजेशन: नए UI बदलाव और स्मूद ऐनिमेशन

    • डिवाइस इंटीग्रेशन: स्मार्टफोन, टैबलेट और वियरेबल्स के बीच बेहतर कनेक्टिविटी

    सैमसंग का समय से पहले One UI 8 रोलआउट करना दिखाता है कि कंपनी अपने यूजर्स तक एंड्रॉयड 16 के फीचर्स तेजी से पहुंचाना चाहती है। अभी यह अपडेट केवल दक्षिण कोरिया में उपलब्ध है, लेकिन भारत सहित वैश्विक बाजारों में यह अक्टूबर के पहले हफ्ते में मिल सकता है। गैलेक्सी S23, फोल्ड 5 और फ्लिप 5 जैसे यूजर्स को जल्द ही नोटिफिकेशन मिलने की संभावना है।

