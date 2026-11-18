टेक डेस्‍क। कंपोनेंट की बढ़ती कीमतों के दबाव में, Samsung ने अपने Galaxy M17, M17e, और F70e स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा दी हैं। यह Samsung की तरफ से पहली ऐसी बढ़ोतरी नहीं है, और न ही यह कीमतें बढ़ाने वाली अकेली स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। बजट वाले Galaxy M- और F-सीरीज़ स्मार्टफोन के सभी वेरिएंट की कीमतों में इस बार Rs 2,000 की बढ़ोतरी हुई है। बदलाव के बाद, इन मॉडल की कीमतें अब Rs 20,499 से शुरू होती हैं, जो पहले Rs 18,499 थीं। पूरी जानकारी जानने के लिए आगे पढ़ें।

सैमसंग गैलेक्सी M17 की बदली हुई कीमत वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत 4GB+128GB Rs 21,999 Rs 19,999 6GB+128GB Rs 24,999 Rs 22,999 8GB+128GB Rs 27,999 Rs 25,999 सैमसंग गैलेक्सी M70e और F70e की बदली हुई कीमत वेरिएंट (M70e और F70e) नई कीमत पुरानी कीमत 4GB+128GB Rs 20,499 Rs 18,499 6GB+128GB Rs 23,499 Rs 21,499 टिपस्टर संजू चौधरी ने X पर सबसे पहले शेयर की थी, स्मार्टफोन की बदली हुई कीमतें अब कंपनी की वेबसाइट पर लाइव हैं। यहां तक ​​कि फ्लिपकार्ट और Amazon.in जैसे पार्टनर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी गैलेक्सी M17 के बेस वेरिएंट को छोड़कर स्मार्टफोन की नई कीमतें दिखा रहे हैं।