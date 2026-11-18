टेक डेस्क। कंपोनेंट की बढ़ती कीमतों के दबाव में, Samsung ने अपने Galaxy M17, M17e, और F70e स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा दी हैं। यह Samsung की तरफ से पहली ऐसी बढ़ोतरी नहीं है, और न ही यह कीमतें बढ़ाने वाली अकेली स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। बजट वाले Galaxy M- और F-सीरीज़ स्मार्टफोन के सभी वेरिएंट की कीमतों में इस बार Rs 2,000 की बढ़ोतरी हुई है। बदलाव के बाद, इन मॉडल की कीमतें अब Rs 20,499 से शुरू होती हैं, जो पहले Rs 18,499 थीं। पूरी जानकारी जानने के लिए आगे पढ़ें।
वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत
4GB+128GB Rs 21,999 Rs 19,999
6GB+128GB Rs 24,999 Rs 22,999
8GB+128GB Rs 27,999 Rs 25,999
वेरिएंट (M70e और F70e) नई कीमत पुरानी कीमत
4GB+128GB Rs 20,499 Rs 18,499
6GB+128GB Rs 23,499 Rs 21,499
टिपस्टर संजू चौधरी ने X पर सबसे पहले शेयर की थी, स्मार्टफोन की बदली हुई कीमतें अब कंपनी की वेबसाइट पर लाइव हैं। यहां तक कि फ्लिपकार्ट और Amazon.in जैसे पार्टनर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी गैलेक्सी M17 के बेस वेरिएंट को छोड़कर स्मार्टफोन की नई कीमतें दिखा रहे हैं।
यह आर्टिकल लिखते समय (17 नवंबर), M17 Amazon.in पर बेस 4GB RAM +128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए सिर्फ़ Rs 17,999 में मिल रहा है। यह एक लिमिटेड-टाइम ऑफ़र हो सकता है, शायद स्टॉक रहने तक, और जो लोग इस मॉडल को खरीदने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए यह एक शानदार डील है। खरीदार ICICI के Amazon Pay क्रेडिट कार्ड पर Rs 899 तक का कैशबैक भी पा सकते हैं।
Samsung Galaxy M17 छह बड़े OS अपग्रेड और 6.7-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ सबसे अलग है। ये फ़ीचर फ़ोन को फ्यूचर-प्रूफ़ बनाते हैं और साथ ही दमदार विज़ुअल्स के साथ एक मज़ेदार कंटेंट-व्यूइंग एक्सपीरियंस भी देते हैं, जो HD+ रिज़ॉल्यूशन और LCD पैनल वाले इसके ज़्यादातर कॉम्पिटिटर नहीं दे पाते। हैंडसेट Exynos 1330 SoC पर चलता है, जो Realme P4R और OnePlus N6 सहित Rs 25,000 से कम के फ़ोन में मिलने वाले MediaTek Dimensity 6300 के बराबर है।