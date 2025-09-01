Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर फ्लिपकार्ट पर भारी छूट, जानें कैसे पाएं 23 हजार रुपये तक की बचत
सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 5G, एक टॉप-टियर फ्लैगशिप स्मार्टफोन, वर्तमान में फ्लिपकार्ट पर महत्वपूर्ण छूट पर उपलब्ध है, जो इसे अपने क्वाड-कैमरा सेटअप और एस पेन सपोर्ट के साथ इस शक्तिशाली डिवाइस को खरीदने का एक आदर्श समय बनाता है।
Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 08:35:30 AM (IST)
Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 08:35:30 AM (IST)
सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 5G को कम कीमत पर खरीदने का मौका। (फाइल फोटो)
टेक्नोलॉजी डेस्क। फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 5G इस साल लॉन्च हुआ था। यह स्मार्टफोन पॉवर यूजर्स की ड्रीम डिवाइस मानी जाती है। इसको आप अब फ्लिपकार्ट पर भारी छूट के साथ खरीद सकते हैं। दमदार हार्डवेयर, शानदार कैमरा और S Pen सपोर्ट वाला यह प्रीमियम फोन अब पहले से काफी किफायती दाम पर खरीदा जा सकता है।
कीमत और आकर्षक ऑफर्स में उपलब्ध
- गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 5G की लॉन्चिंग कीमत भारत में 1 लाख 29 हजार 999 रुपये थी, लेकिन फ्लिपकार्ट पर यह अब 19,000 रुपये की इंस्टेंट छूट के साथ मिल रहा है।
- 4,000 हजार की अतिरिक्त छूट फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर मिल रही है।
- पुराने स्मार्टफोन को बदलने पर भी आपको छूट मिल सकती है, लेकिन वैल्यू स्मार्टफोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी।
- EMI सिर्फ 3,903 रुपये प्रतिमाह से शुरू होगी।
- इन सभी ऑफर्स को मिलाकर इस फोन की कीमत 1 लाख 07 हजार से भी कम हो सकता है।
दमदार स्पेसिफिकेशन्स
- डिस्प्ले: 6.9 इंच QHD+ AMOLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ।
- प्रोसेसर: नवीनतम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट।
- रैम और स्टोरेज: 12GB रैम और 1TB तक स्टोरेज ऑप्शन।
- बैटरी: 5,000mAh की पावरफुल बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट।
- कैमरा: 200MP प्राइमरी, 50MP अल्ट्रा-वाइड, 50MP टेलीफोटो, 10MP लेंस और 12MP फ्रंट कैमरा।
- S Pen सपोर्ट: प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए विशेष सुविधा।
क्यों खरीदें गैलेक्सी S25 अल्ट्रा?
यह डिवाइस उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो हाई-परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल-ग्रेड कैमरा और स्टाइलिश डिजाइन के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी को भी अहमियत देते हैं। ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से इसकी कीमत काफी कम हो जाती है। प्रीमियम कैटेगरी में आने के बावजूद फ्लिपकार्ट के इस डिस्काउंट के चलते यह फोन अब बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी डील साबित हो रहा है।