Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर फ्लिपकार्ट पर भारी छूट, जानें कैसे पाएं 23 हजार रुपये तक की बचत

टेक्नोलॉजी डेस्क। फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 5G इस साल लॉन्च हुआ था। यह स्मार्टफोन पॉवर यूजर्स की ड्रीम डिवाइस मानी जाती है। इसको आप अब फ्लिपकार्ट पर भारी छूट के साथ खरीद सकते हैं। दमदार हार्डवेयर, शानदार कैमरा और S Pen सपोर्ट वाला यह प्रीमियम फोन अब पहले से काफी किफायती दाम पर खरीदा जा सकता है।