सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा बनाम गैलेक्सी S26 अल्ट्रा: डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, सभी स्पेक्स की तुलना

टेक डेस्क। सैमसंग का अगला फ्लैगशिप, गैलेक्सी S27 अल्ट्रा, एक रीडिज़ाइन किए गए रियर पैनल, मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग और आखिर में, एक बड़ी बैटरी के साथ आने की उम्मीद है। हालांकि फोन में कुछ खास हार्डवेयर बदलाव हो सकते हैं, लेकिन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की तुलना में इसका डिस्प्ले और ओवरऑल परफॉर्मेंस जाना-पहचाना ही रह सकता है।
सैमसंग का अगला अल्ट्रा फ्लैगशिप पहले से ही दिलचस्पी पैदा कर रहा है, भले ही इसके लॉन्च में अभी कुछ महीने बाकी हैं। गैलेक्सी S27 अल्ट्रा के अगले साल, शायद फरवरी 2027 में, एक रिफ्रेश्ड डिज़ाइन और कुछ हार्डवेयर अपग्रेड के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है। सबसे चर्चित बदलावों में एक नया कैमरा प्लेटो, एक बिल्ट-इन मैग्नेटिक चार्जिंग रिंग और एक बड़ी बैटरी शामिल हैं।
फोन में क्वालकॉम का नेक्स्ट-जेनरेशन स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप प्रोसेसर होने की उम्मीद है, हालांकि सैमसंग कुछ खास मार्केट में अपने कथित Exynos 2700 चिप का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बीच, सैमसंग के अरेंजमेंट में बदलाव करने की वजह से कैमरा सिस्टम से एक मौजूदा लेंस हट सकता है।
हालांकि, सब कुछ नहीं बदल रहा है। डिस्प्ले, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन और कई दूसरे फ़ीचर्स गैलेक्सी S26 अल्ट्रा से काफ़ी हद तक बिना बदले रह सकते हैं। सैमसंग के दोनों फ़्लैगशिप की तुलना इस तरह होने की उम्मीद है।
सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा बनाम गैलेक्सी S26 अल्ट्रा: डिज़ाइन और डिस्प्ले
गैलेक्सी S27 अल्ट्रा अपने पिछले मॉडल से काफ़ी अलग दिख सकता है, खासकर नए डिज़ाइन वाले कैमरा अरेंजमेंट की वजह से। खबर है कि सैमसंग हाल के अल्ट्रा मॉडल्स में देखे गए साफ़ रियर डिज़ाइन की जगह एक ऊँचे कैमरा प्लैटो की ओर बढ़ रहा है। नए अरेंजमेंट में एक मैग्नेटिक रिंग के लिए भी जगह बनने की उम्मीद है जो वायरलेस चार्जिंग एक्सेसरीज़ को सपोर्ट करती है।
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विज़ुअल ओवरहॉल के बावजूद, पूरी बनावट जानी-पहचानी रह सकती है, जिसमें एक फ़्लैट एल्यूमीनियम फ़्रेम और थोड़े गोल कोने होंगे। लीक हुए डाइमेंशन से पता चलता है कि S27 Ultra का साइज़ 163.8 x 78.3 x 8mm होगा, जो Galaxy S26 Ultra के 163.6 x 78.1 x 7.9mm से थोड़ा बड़ा है। S Pen के भी वापस आने की उम्मीद है, हालांकि ब्लूटूथ फंक्शन नहीं होगा।
हालांकि, डिस्प्ले के मामले में, दोनों फोन में शायद ही कोई खास फर्क हो। Galaxy S27 Ultra में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.9-इंच डायनामिक AMOLED 2X पैनल होने की उम्मीद है। Samsung अपनी एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग और प्राइवेसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी देना जारी रख सकता है, जो साइड एंगल से विज़िबिलिटी को कम करती है। दोनों फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और 2D फेस रिकग्निशन फीचर होने की उम्मीद है।
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Samsung Galaxy S27 Ultra बनाम Galaxy S26 Ultra: प्रोसेसर
परफॉर्मेंस S27 Ultra के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट में से एक होना चाहिए। आने वाले फ्लैगशिप में क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 का इस्तेमाल होने की उम्मीद है, शायद 'फॉर गैलेक्सी' वर्जन में। 2nm प्रोसेस पर बना यह चिपसेट तेज़ परफॉर्मेंस और बेहतर एफिशिएंसी दे सकता है, हालांकि थर्मल मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा।
ऐसी भी खबरें हैं कि सैमसंग कुछ मार्केट में अपना Exynos 2700 प्रोसेसर ला सकता है। हालांकि इसके परफॉर्मेंस के दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह चिप क्वालकॉम के फ्लैगशिप सिलिकॉन का विकल्प हो सकती है।
इस बीच, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में गैलेक्सी के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 का इस्तेमाल किया गया है, जो गेमिंग और रोज़ाना के कामों के लिए पहले से ही फ्लैगशिप-लेवल की परफॉर्मेंस देता है। दोनों डिवाइस में 12GB रैम, 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज ऑप्शन होने की उम्मीद है।
सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा बनाम गैलेक्सी S26 अल्ट्रा: बैटरी
बैटरी कैपेसिटी आखिरकार एक ऐसा एरिया हो सकता है जहां सैमसंग एक अच्छा सुधार कर सकता है। सालों तक अपने अल्ट्रा लाइनअप में 5,000mAh बैटरी इस्तेमाल करने के बाद, खबर है कि कंपनी गैलेक्सी S27 अल्ट्रा के लिए 5,700mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी पर विचार कर रही है।
यह गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की 5,000mAh यूनिट की तुलना में काफी ज़्यादा होगी। नए प्रोसेसर के साथ, बड़ी बैटरी बेहतर बैटरी लाइफ दे सकती है, हालांकि असल में परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर और पावर ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करेगी।
मैग्नेटिक चार्जिंग रिंग वायरलेस चार्जिंग को और भी आसान बना सकती है, खासकर उन यूज़र्स के लिए जो कम्पैटिबल एक्सेसरीज़ पर निर्भर हैं।
सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा बनाम गैलेक्सी S26 अल्ट्रा: कैमरा
सैमसंग S27 अल्ट्रा के साथ अपने सबसे दिलचस्प कैमरा बदलावों में से एक डेडिकेटेड 3x टेलीफोटो लेंस को हटाकर कर सकता है। इसके बजाय, फोन में ट्रिपल-कैमरा अरेंजमेंट होने की उम्मीद है जिसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 5x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल होगा।
गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में दूसरे रियर सेंसर के साथ एक अलग 3x टेलीफोटो कैमरा है। इसलिए S27 अल्ट्रा के बदले हुए सेटअप का मतलब हो सकता है कि कैमरे कम हों लेकिन अरेंजमेंट ज़्यादा बेहतर हो।
अफवाहों के मुताबिक, प्राइमरी कैमरे के लिए सैमसंग का ISOCELL HP6 और अल्ट्रा-वाइड और पेरिस्कोप दोनों कैमरों के लिए JN3 सेंसर होंगे। हालांकि, ये स्पेसिफिकेशन्स फिर से अपडेट हो गए हैं।
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samsang galaxy S27 ultra banaam galaxy S26 altra: disple, batri, camra, sabhi specs ki tulna
samsang ka agla flagship, galaxy S27 altra, ek redisign kiye gaye rear panal, magnetic wireless charging aur aakhir men, ek badi battery ke saath aane ki ummeed hai. halanki phone mein kuch khas hardware badlav ho sakte han, lekin galaxy S26 ultra ki tulna mein iska display aur overall performance jana-pahchana hi rah sakta hai.
samsang ka agla ultra flagship pehle se hi dilchaspi paida kar raha hai, bhale hi iske launch mein abhi kuch mahine baaki han. galaxy S27 ultra ke agle sal, shayad february 2027 men, ek refreshed design aur kuch hardware upgrade ke saath launch hone ki ummeed hai. sabse charchit badlavon mein ek naya camera plato, ek bilt-in magnetic charging ring aur ek badi battery shamil han.
fon mein qualcomm ka next-jenration snapdragon flagship processor hone ki ummeed hai, halanki samsung kuch khas market mein apne kathit Exynos 2700 chip ka bhi istemaal kar sakta hai. is bich, samsung ke arrangement mein badlav karne ki vajah se camera system se ek maujuda lens hat sakta hai.
halanki, sab kuch nahin badal raha hai. disple, memory configuration aur kai dusre feeachers galaxy S26 ultra se kafi had tak bina badle rah sakte han. samsung ke donon flagship ki tulna is tarah hone ki ummeed hai.
samsang galaxy S27 ultra banaam galaxy S26 altra: design aur disple
galexy S27 ultra apne pichle model se kafi alag dikh sakta hai, khaskar naye design wale camera arrangement ki vajah se. khabar hai ki samsung haal ke ultra models mein dekhe gaye saaf rear design ki jagah ek unche camera plato ki or badh raha hai. naye arrangement mein ek magnetic ring ke liye bhi jagah banne ki ummeed hai jo wireless charging accessories ko support karti hai.
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vizual overhaul ke bavjud, puri banavat jani-pahchani rah sakti hai, jisme ek flat aluminium frame aur thode gol kone honge. leak hue dimension se pata chalta hai ki S27 Ultra ka size 163.8 x 78.3 x 8mm hoga, jo Galaxy S26 Ultra ke 163.6 x 78.1 x 7.9mm se thoda bada hai. S Pen ke bhi wapas aane ki ummeed hai, halanki bluetooth function nahin hoga.
halanki, display ke mamle men, donon phone mein shayad hi koi khas fark ho. Galaxy S27 Ultra mein 120Hz refresh rate wala 6.9-inch dynamic AMOLED 2X panel hone ki ummeed hai. Samsung apni anti-reflectiv coating aur privacy display technology bhi dena jaari rakh sakta hai, jo side angle se visibility ko kam karti hai. donon phone mein ultrasonic fingerprint sensor aur 2D face recognition feature hone ki ummeed hai.
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Samsung Galaxy S27 Ultra banaam Galaxy S26 Ultra: procesar
performence S27 Ultra ke sabse bade selling point mein se ek hona chahiye. aane wale flagship mein qualcomm ke snapdragon 8 elite extreme jen 6 ka istemaal hone ki ummeed hai, shayad 'for galexy' varjan men. 2nm process par bana yah chipset tez performance aur behtar efficiency de sakta hai, halanki thermal management par dhyan dena hoga.
aisi bhi khabrein hain ki samsung kuch market mein apna Exynos 2700 processor la sakta hai. halanki iske performance ke daavon ki pushti nahin hui hai, lekin yah chip qualcomm ke flagship silicon ka vikalp ho sakti hai.
is bich, galaxy S26 ultra mein galaxy ke liye snapdragon 8 elite jen 5 ka istemaal kiya gaya hai, jo gaming aur rozana ke kaamon ke liye pehle se hi flagship-leval ki performance deta hai. donon device mein 12GB ram, 256GB, 512GB aur 1TB storage option hone ki ummeed hai.
samsang galaxy S27 ultra banaam galaxy S26 altra: batri
batri capacity aakhirkaar ek aisa area ho sakta hai jahan samsung ek acha sudhar kar sakta hai. saalon tak apne ultra lineup mein 5,000mAh battery istemaal karne ke bad, khabar hai ki company galaxy S27 ultra ke liye 5,700mAh silicon-karban battery par vichar kar rahi hai.
yah galaxy S26 ultra ki 5,000mAh unit ki tulna mein kafi zyada hogi. naye processor ke sath, badi battery behtar battery life de sakti hai, halanki asal mein performance software aur power optimization par nirbhar karegi.
magnatic charging ring wireless charging ko aur bhi aasan bana sakti hai, khaskar un users ke liye jo compatible accessories par nirbhar han.
samsang galaxy S27 ultra banaam galaxy S26 altra: camra
samsang S27 ultra ke saath apne sabse dilchasp camera badlavon mein se ek dedicated 3x telephoto lens ko hatakar kar sakta hai. iske bajay, phone mein tripal-camra arrangement hone ki ummeed hai jisme 200-megapixel ka primary sencer, 50-megapixel ka altra-wid camera aur 5x optical zoom wala 50-megapixel ka periscope telephoto camera shamil hoga.
galexy S26 ultra mein dusre rear sensor ke saath ek alag 3x telephoto camera hai. isliye S27 ultra ke badle hue setup ka matlab ho sakta hai ki camere kam hon lekin arrangement zyada behtar ho.
afvahon ke mutabik, primary camere ke liye samsung ka ISOCELL HP6 aur altra-wid aur periscope donon cameron ke liye JN3 sensor honge. halanki, yeh specifications phir se update ho gaye han.
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