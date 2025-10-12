सैमसंग गैलेक्सी XR हेडसेट लॉन्च से पहले लीक, क्या यह डिवाइस गेम-चेंजर साबित होगा?
सैमसंग जल्द अपना पहला Galaxy XR हेडसेट लॉन्च करने वाला है, जिसकी 4K micro-OLED डिस्प्ले और Snapdragon XR2+ Gen 2 चिपसेट जैसी हाई-एंड खूबियां सामने आई हैं। 21 अक्टूबर को कोरिया में लॉन्च होने वाला यह हेडसेट ₹1.5 से ₹2.4 लाख की रेंज में उपलब्ध हो सकता है।
Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 08:45:04 AM (IST)
Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 08:45:04 AM (IST)
XR हेडसेट जल्द होगा लॉन्च। (फोटो- सोशल मीडिया)
HighLights
- सैमसंग का पहला Galaxy XR हेडसेट लीक में उजागर।
- 4K micro-OLED डिस्प्ले और 4,032 PPI डेंसिटी।
- Snapdragon XR2+ Gen 2 चिपसेट से लैस।
टेक डेस्क। सैमसंग अब वर्चुअल और मिक्स्ड रियलिटी की दुनिया में बड़ा कदम रखने जा रहा है। लंबे समय से चर्चा में रहा Samsung Galaxy XR Headset अब पूरी तरह लीक हो चुका है।
यह डिवाइस अक्टूबर के अंत तक लॉन्च हो सकता है। ‘प्रोजेक्ट मूहान’ कोडनेम से विकसित यह हेडसेट सैमसंग का पहला बड़ा कदम होगा एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) टेक्नोलॉजी की ओर।
4K डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन XR2+ Gen 2 चिपसेट से लैस
Android Headlines की रिपोर्ट के अनुसार, Galaxy XR में 4K micro-OLED डिस्प्ले होगा, जो 29 मिलियन पिक्सल और 4,032 PPI पिक्सल डेंसिटी प्रदान करेगा। यह Apple Vision Pro से भी ज्यादा है। यह हेडसेट Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 चिपसेट पर चलेगा, जो हाई-परफॉर्मेंस और इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। सैमसंग का खुद का One UI XR इंटरफेस इसमें मिलेगा, जो गैलेक्सी यूजर के लिए परिचित अनुभव देगा।
कंट्रोलर, साउंड और डिजाइन में प्रीमियम टच
- Galaxy XR के साथ दो वायरलेस कंट्रोलर मिलेंगे, जिनमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनालॉग स्टिक और हैप्टिक फीडबैक होंगे। इसका वजन करीब 545 ग्राम होगा और बैटरी लाइफ दो घंटे तक की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें स्पेशल ऑडियो, डुअल स्पीकर, आंख और हाथ ट्रैकिंग सेंसर दिए गए हैं।
डिजाइन की बात करें तो इसमें छह फ्रंट कैमरे, LED लाइटिंग, एयर वेंट्स और रिमूवेबल लाइट शील्ड्स होंगी। इसके UI में YouTube, Netflix, Google Maps जैसी ऐप्स नजर आई हैं।
कीमत
Samsung Galaxy XR हेडसेट सबसे पहले 21 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में लॉन्च होगा। वैश्विक लॉन्च की अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं है। अनुमान है कि इसकी कीमत 2.5 से 4 मिलियन वॉन (लगभग ₹1.5 से ₹2.4 लाख) के बीच हो सकती है, जो Apple Vision Pro से सस्ता लेकिन Meta Quest 3 से महंगा होगा।