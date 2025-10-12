सैमसंग गैलेक्सी XR हेडसेट लॉन्च से पहले लीक, क्या यह डिवाइस गेम-चेंजर साबित होगा?

टेक डेस्क। सैमसंग अब वर्चुअल और मिक्स्ड रियलिटी की दुनिया में बड़ा कदम रखने जा रहा है। लंबे समय से चर्चा में रहा Samsung Galaxy XR Headset अब पूरी तरह लीक हो चुका है।

यह डिवाइस अक्टूबर के अंत तक लॉन्च हो सकता है। ‘प्रोजेक्ट मूहान’ कोडनेम से विकसित यह हेडसेट सैमसंग का पहला बड़ा कदम होगा एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) टेक्नोलॉजी की ओर।

4K डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन XR2+ Gen 2 चिपसेट से लैस

Android Headlines की रिपोर्ट के अनुसार, Galaxy XR में 4K micro-OLED डिस्प्ले होगा, जो 29 मिलियन पिक्सल और 4,032 PPI पिक्सल डेंसिटी प्रदान करेगा। यह Apple Vision Pro से भी ज्यादा है। यह हेडसेट Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 चिपसेट पर चलेगा, जो हाई-परफॉर्मेंस और इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। सैमसंग का खुद का One UI XR इंटरफेस इसमें मिलेगा, जो गैलेक्सी यूजर के लिए परिचित अनुभव देगा।