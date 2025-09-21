Amazon Great Indian Festival 2025 में सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर मिलेगी 54 हजार की छूट

टेक्नोलॉजी डेस्क। अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 23 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस बार शॉपिंग का उत्सव पहले से कहीं बड़ा होने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेज, फैशन और डेली एसेंशियल्स पर बंपर डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है सैमसंग का लग्जरी फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी Z Fold 6।

लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,64,999 रुपये थी, लेकिन फेस्टिवल सेल में यह मात्र 1,10,999 रुपये में उपलब्ध होगा। ग्राहकों को 54,000 रुपये का जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। यह डील उन लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं जो लंबे समय से फोल्डेबल फोन खरीदने की सोच रहे थे, लेकिन ऊंची कीमत के कारण रुक गए थे।

सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर विशाल छूट

ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में इस प्रीमियम फोल्डेबल फोन को लगभग एक तिहाई सस्ता किया जा रहा है। इस छूट के चलते यह डिवाइस अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंच सकता है।

धाकड़ फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस

गैलेक्सी Z Fold 6 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 7.6 इंच का फोल्डेबल डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले और 6.3 इंच का कवर डिस्प्ले है, दोनों 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। कैमरे में 50MP प्राइमरी सेंसर, 12MP अल्ट्रावाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। 4,400mAh डुअल बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग से यह पूरे दिन बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है।

सीजन की सबसे हॉट डील

लग्जरी डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और अब भारी डिस्काउंट के चलते गैलेक्सी Z Fold 6 अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 की सबसे चर्चित डील साबित हो सकती है।