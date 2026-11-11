सैमसंग का गैलेक्सी S27 लाइनअप नए डमी यूनिट लीक के साथ लॉन्चिंग की तैयारी में

टेक डेस्‍क। जैसे-जैसे साल खत्म हो रहा है, हममें से ज़्यादातर लोग छुट्टियों की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, और साथ ही पॉपुलर ब्लैक फ्राइडे डील्स पर अच्छा डिस्काउंट पाने की कोशिश करना।

लेकिन जहां तक किसी भी नए टेक रिलीज़ की बात है, तो कुछ भी आने की उम्मीद नहीं है, और बड़े ब्रांड्स के नए प्रोडक्ट्स 2027 में आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कोई संकेत माना जाए तो सैमसंग सबसे पहले आने वाला है। ब्रांड आमतौर पर जनवरी में अपने नए S-सीरीज़ फ़ोन लॉन्च करता है।

सैमसंग के लिए यह एक और बड़ा साल हो सकता है। अपने फ़ोन में बार-बार बदलाव करने के सैमसंग के बोरिंग ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद, यह अभी भी दुनिया के सबसे बड़े एंड्रॉयड हैंडसेट बनाने वालों में से एक के तौर पर टॉप पर बना हुआ है। और जब सस्ते ऑप्शन और फोल्डेबल की बात आती है, तो मार्केट पर इसका कब्ज़ा है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। Here’s your first look at the dummy units for Samsung’s upcoming Galaxy S27 lineup, including the Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro, and Galaxy S27 Plus. https://t.co/ap2UlwmHkP — Sonny Dickson (@SonnyDickson) November 10, 2026 इसके अलावा, टॉप-एंड S27 अल्ट्रा और S27+ काफी जाने-पहचाने लगते हैं, जिनका डिज़ाइन पिछले साल और इस साल के एप्पल के प्रो मॉडल जैसा ही है। ट्वीट पर मिले जवाबों को देखते हुए, कई लोगों को इन फ़ोन का लुक पसंद नहीं आया।