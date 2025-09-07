फोन चोरी होने पर जरूर करें ये पांच काम, जल्द मिल सकता है

टेक्नोलॉजी डेस्क। मोबाइल फोन आज हर किसी की जरूरत बन चुका है। अगर अचानक यह चोरी हो जाए तो व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स और प्राइवेट डाटा खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में घबराने के बजाय तुरंत कुछ कदम उठाना बेहद जरूरी है।

मोबाइल को खोजने और सुरक्षित करने के कई डिजिटल और कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। इनको अपनाकर जल्द से जल्द मोबाइल को सुरक्षित वापस पाया जा सकता है। इस आर्टिकल में आपको ऐसे ही पांच उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे।

1. तुरंत करें मोबाइल लॉक और ट्रैक

सबसे पहले गूगल अकाउंट (Find My Device) या एप्पल आईडी (Find My iPhone) के जरिए फोन को ट्रैक करें। यह फीचर लोकेशन बताने के साथ-साथ फोन को रिमोटली लॉक करने और डेटा डिलीट करने की सुविधा भी देता है।

2. सिम कार्ड ब्लॉक कराएं

फोन चोरी होते ही नेटवर्क कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करके सिम को ब्लॉक कराएं। इससे आपके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा और बैंकिंग फ्रॉड की संभावना भी घटेगी।

3. मोबाइल ट्रैकिंग पोर्टल का उपयोग

भारत सरकार ने CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल शुरू किया है। यहां फोन का IMEI नंबर डालकर चोरी की जानकारी दर्ज की जा सकती है। इसके बाद पुलिस और टेलीकॉम कंपनियां फोन को ब्लॉक कर सकती हैं, जिससे चोर डिवाइस का इस्तेमाल न कर सके।

4. पुलिस में दर्ज कराएं एफआईआर

मोबाइल चोरी का केस स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराना ज़रूरी है। इसमें IMEI नंबर, मोबाइल मॉडल और चोरी की पूरी डिटेल दें। एफआईआर की कॉपी बीमा क्लेम और भविष्य में जांच के लिए काम आएगी।

5. बैंकिंग और सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित करें

अगर फोन में पेमेंट ऐप्स, नेटबैंकिंग या सोशल मीडिया लॉगिन हैं तो तुरंत पासवर्ड बदलें। यूपीआई, वॉलेट या बैंक ऐप्स से जुड़ा डेटा सबसे पहले सुरक्षित करें।