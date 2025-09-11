Tata Nexon EV ADAS के साथ 17.29 लाख रुपये में लॉन्च, यहां देखें सेफ्टी फीचर्स

नई ADAS तकनीक के साथ यह कार यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाएगी। कंपनी ने इस अवसर पर Empowered + A 45 नामक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट भी पेश किया है। इसके अलावा ब्रांड ने Nexon EV के लाइनअप में बदलाव करते हुए Dark और Red Dark एडिशन भी लॉन्च किए हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क। Tata Nexon EV Safety Features: भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tata.ev ने आज घरेलू बाजार में Nexon EV ADAS लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 17.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

Tata Nexon EV: ADAS फीचर्स

पहले से ही 5-स्टार Bharat-NCAP रेटिंग हासिल कर चुकी Tata Nexon EV अब और भी सुरक्षित बन गई है। नए लेवल-2 ADAS सूट में कई एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। जैसे:

Traffic Sign Recognition

Lane Centering System

Lane Departure Warning

Lane Keep Assist

Forward Collision Warning

Autonomous Emergency Braking

High Beam Assist

इन फीचर्स से ड्राइविंग अनुभव न सिर्फ आरामदायक होगा बल्कि सुरक्षा के लिहाज से यह कार अपने सेगमेंट में और मजबूत हो जाएगी।

Tata Nexon EV: नए वेरिएंट और कीमतें

Tata.ev ने नया Empowered + A 45 टॉप-स्पेक वेरिएंट पेश किया है, जिसकी कीमत 17.29 लाख रुपये रखी गई है। इसके साथ ही दो खास एडिशन भी लॉन्च किए गए हैं:

Empowered + A 45 Dark Edition – 17.49 लाख रुपये

Empowered + A 45 Red Dark Edition – 17.49 लाख रुपये

Dark Edition में ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन दिया गया है। इसमें ऑल-ब्लैक लेदर सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 12.3 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर विंडो सनशेड और V2V (Vehicle-to-Vehicle) और V2L (Vehicle-to-Load) तकनीक शामिल हैं। इन एडिशन की कीमतें टॉप-स्पेक वेरिएंट से मात्र 20,000 रुपये अधिक हैं।