Tata Nexon EV ADAS के साथ 17.29 लाख रुपये में लॉन्च, यहां देखें सेफ्टी फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। Tata Nexon EV Safety Features: भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tata.ev ने आज घरेलू बाजार में Nexon EV ADAS लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 17.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।
नई ADAS तकनीक के साथ यह कार यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाएगी। कंपनी ने इस अवसर पर Empowered + A 45 नामक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट भी पेश किया है। इसके अलावा ब्रांड ने Nexon EV के लाइनअप में बदलाव करते हुए Dark और Red Dark एडिशन भी लॉन्च किए हैं।
पहले से ही 5-स्टार Bharat-NCAP रेटिंग हासिल कर चुकी Tata Nexon EV अब और भी सुरक्षित बन गई है। नए लेवल-2 ADAS सूट में कई एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। जैसे:
इन फीचर्स से ड्राइविंग अनुभव न सिर्फ आरामदायक होगा बल्कि सुरक्षा के लिहाज से यह कार अपने सेगमेंट में और मजबूत हो जाएगी।
Tata.ev ने नया Empowered + A 45 टॉप-स्पेक वेरिएंट पेश किया है, जिसकी कीमत 17.29 लाख रुपये रखी गई है। इसके साथ ही दो खास एडिशन भी लॉन्च किए गए हैं:
Dark Edition में ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन दिया गया है। इसमें ऑल-ब्लैक लेदर सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 12.3 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर विंडो सनशेड और V2V (Vehicle-to-Vehicle) और V2L (Vehicle-to-Load) तकनीक शामिल हैं। इन एडिशन की कीमतें टॉप-स्पेक वेरिएंट से मात्र 20,000 रुपये अधिक हैं।