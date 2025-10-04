iPhone की स्टोरेज हो गई फुल? तो डिलीट करें ये प्री-इंस्टॉल ऐप्स; फोन में तुरंत बनेगी जगह

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आपके आईफोन में बार-बार स्टोरेज फुल की समस्या आ रही है, तो इसकी एक बड़ी वजह फोन में पहले से मौजूद प्री-इंस्टॉल ऐप्स हो सकती हैं। आईफोन में कई ऐसी डिफॉल्ट ऐप्स होती हैं जिन्हें यूजर्स इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन ये फोन की काफी स्टोरेज घेरे रहती हैं।
अच्छी बात ये है कि आप चाहें तो इन्हें डिलीट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा एपल ऐप स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं।
इन बेकार पड़ी ऐप्स को अनइंस्टॉल करने से आप अपने फोन की स्टोरेज में अच्छा-खासा स्पेस खाली कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर ऐप्स का रोजमर्रा के कामों में बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर भविष्य में कभी इनकी जरूरत पड़े, तो इन्हें दोबारा डाउनलोड करना बेहद आसान है।
Books - अगर आप ई-बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो Apple Books ऐप को हटा सकते हैं।
Compass - यह ऐप लंबे समय से आईफोन में दी जा रही है। जरूरत न होने पर इसे डिलीट किया जा सकता है।
Freeform - साल 2022 में लॉन्च हुई यह ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐप स्टोरेज ज्यादा लेती है। इसे हटाने से स्पेस खाली होगा।
Home - साल 2016 से मौजूद यह ऐप स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल के लिए है। अगर आप ऐसे डिवाइस इस्तेमाल नहीं करते, तो इसे डिलीट करें।
Journal - 2023 में आई यह ऐप भी स्टोरेज बचाने के लिए हटाई जा सकती है।
Magnifier - अगर आप मैग्नीफायर फीचर का उपयोग नहीं करते, तो इसे डिलीट कर स्टोरेज फ्री कर सकते हैं।
Measure - iOS 12 से मिलने वाली यह ऐप मापने के लिए है। जरूरत न होने पर इसे भी हटाया जा सकता है।
News - 2015 से मौजूद Apple News ऐप को अनइंस्टॉल कर आप अच्छा-खासा स्पेस बचा सकते हैं।
TV - Apple TV ऐप में फिल्में और वेब सीरीज देखी जा सकती हैं। अगर आप इसका उपयोग नहीं करते, तो इसे हटाया जा सकता है।
Reminders - 2011 में आई यह ऐप रिमाइंडर सेट करने के लिए है। अगर आप किसी दूसरी ऐप से ये काम करते हैं, तो इसे भी डिलीट कर दें।