Tesla Flying Car: हवा में पलटी मार जमीन पर हुई सुरक्षित लैंड, टेस्ला ने दुनिया को दिखाई उड़ने वाली कार, 1 सेकंड से कम में 97km/h की रफ्तार

बिजनेस डेस्क। चलने वाली कार तो बहुत देख ली, अब देखिए उड़ने वाली कार! इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने आज 16 अक्टूबर को उड़ने वाली कार दिखाई है। रोडस्टर सेकेंड जनरेशन कार एक बड़े घुमावदार रैंप पर ऊपर की ओर बढ़ी और उल्टी हो गई। इसके बाद यह रैंप से हवा में उड़ी, हवा में ही पलटी और जमीन पर सुरक्षित लैंड कर गई। बता दें कि यह कार केवल 0.81 सेकंड में 97 किमी प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकती है।

मस्क ने क्या कहा कार की सफल लैंडिंग के बाद मस्क ने कहा- चलिए, यह काम कर गया। मस्क ने इस कार को टेस्ला और स्पेसएक्स के इंजीनियरों के साथ मिलकर किए गए काम का नतीजा बताया। इसके अलावा मस्क ने बताया कि कार खुद को ऊपर उठाने के लिए एक एडवांस्ड अल्ट्रा-हाई प्रेशर एयर टैंक का इस्तेमाल करती है। कार में हवा में कंट्रोल के लिए एल्टीट्यूड थ्रस्टर्स और पीछे की तरफ मेन थ्रस्टर्स हैं। यह बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ सकती है और हवा में कलाबाजियां खा सकती है।

इलॉन मस्क ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा इलॉन मस्क ने रोडस्टर का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'लगता है कि भविष्य में सच में उड़ने वाली कारें होंगी।' इस नए डिजाइन वाले रोडस्टर में स्पेसएक्स के बनाए 'कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स' लगे हैं, जो थ्रस्ट (धक्का) पैदा करने के लिए दबाव वाली गैस का इस्तेमाल करते हैं। टेक्सस के मैकग्रेगर में 15 अक्टूबर को एक इवेंट हुआ था। इस इवेंट में टेस्ला ने अपने नए डिजाइन वाले रोडस्टर का प्रदर्शन किया। इस दौरान कार एक खास रैंप पर उल्टी चली, गाड़ी हवा में घूमते हुए कुछ देर तक करतब दिखाती रही और फिर सुरक्षित रूप से नीचे उतरी।