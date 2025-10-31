मेरी खबरें
    iPhone 17 की रिकॉर्डतोड़ बिक्री से खुश टिम कुक, कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़ा

    Apple ने Q4 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। iPhone 17 और iPhone 17 Pro की रिकॉर्ड बिक्री से कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़कर 102.47 बिलियन डॉलर पहुंच गया। वहीं, iPhone Air की डिमांड घटी है जबकि iPhone 16 की बिक्री अभी भी मजबूत बनी हुई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 12:36:08 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 02:06:23 PM (IST)
    iPhone 17 की जबरदस्त सेल्स। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. iPhone 17 की बिक्री ने उम्मीदों को पार किया।
    2. कंपनी का रेवेन्यू 8 प्रतिशत बढ़कर 102.47 बिलियन डॉलर।
    3. iPhone Air की डिमांड में भारी गिरावट दर्ज।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple के CEO टिम कुक ने iPhone 17 की जबरदस्त सेल्स को लेकर खुशी जताई है। कंपनी के मुताबिक नए मॉडल्स की बिक्री उम्मीदों से कहीं ज्यादा रही है। Apple ने अपने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही (Q4) के नतीजे जारी करते हुए बताया कि कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल 8 प्रतिशत बढ़कर 102.47 बिलियन डॉलर पहुंच गया है।

    iPhone 17 की बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड

    टिम कुक ने कहा कि iPhone 17 और iPhone 17 Pro की डिमांड अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। कंपनी ने अपने इन दोनों मॉडल्स के उत्पादन में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जिससे बाजार की मांग को पूरा किया जा सके। हालांकि Apple ने मॉडल-वार सेल्स डेटा साझा नहीं किया है, लेकिन कुक ने मजबूत मिक्स डिमांड की ओर इशारा किया।


    iPhone Air की डिमांड में गिरावट

    रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone Air की मांग में भारी कमी आई है। कंपनी ने इसे एंड-ऑफ-साइकिल फेज में डाल दिया है। इससे संकेत मिलता है कि Apple अब अपना फोकस फ्लैगशिप और बेस मॉडल्स पर शिफ्ट कर रहा है। यह रणनीति कंपनी को बढ़ती बिक्री और उच्च लाभ मार्जिन बनाए रखने में मदद कर सकती है।

    iPhone 16 की बिक्री भी बरकरार

    टिम कुक ने यह भी बताया कि iPhone 17 के लॉन्च के बावजूद iPhone 16 की बिक्री में कोई खास कमी नहीं आई है। उपभोक्ताओं के बीच इसकी मजबूत डिमांड बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हम और भी अधिक iPhone 16 बेच सकते थे, अगर सप्लाई उतनी ही तेज होती जितनी मांग।

    मार्केट एनालिस्ट्स की राय

    विश्लेषकों का मानना है कि Apple के लिए यह तिमाही बेहद उत्साहजनक रही है। कंपनी अब अपने फ्लैगशिप लाइनअप iPhone 17 और iPhone 17 Pro के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बढ़ा रही है, जिससे त्योहारों के मौसम में बिक्री और बढ़ने की संभावना है।

