iPhone 17 की रिकॉर्डतोड़ बिक्री से खुश टिम कुक, कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़ा

टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple के CEO टिम कुक ने iPhone 17 की जबरदस्त सेल्स को लेकर खुशी जताई है। कंपनी के मुताबिक नए मॉडल्स की बिक्री उम्मीदों से कहीं ज्यादा रही है। Apple ने अपने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही (Q4) के नतीजे जारी करते हुए बताया कि कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल 8 प्रतिशत बढ़कर 102.47 बिलियन डॉलर पहुंच गया है।

iPhone 17 की बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड टिम कुक ने कहा कि iPhone 17 और iPhone 17 Pro की डिमांड अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। कंपनी ने अपने इन दोनों मॉडल्स के उत्पादन में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जिससे बाजार की मांग को पूरा किया जा सके। हालांकि Apple ने मॉडल-वार सेल्स डेटा साझा नहीं किया है, लेकिन कुक ने मजबूत मिक्स डिमांड की ओर इशारा किया।

iPhone Air की डिमांड में गिरावट रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone Air की मांग में भारी कमी आई है। कंपनी ने इसे एंड-ऑफ-साइकिल फेज में डाल दिया है। इससे संकेत मिलता है कि Apple अब अपना फोकस फ्लैगशिप और बेस मॉडल्स पर शिफ्ट कर रहा है। यह रणनीति कंपनी को बढ़ती बिक्री और उच्च लाभ मार्जिन बनाए रखने में मदद कर सकती है। iPhone 16 की बिक्री भी बरकरार टिम कुक ने यह भी बताया कि iPhone 17 के लॉन्च के बावजूद iPhone 16 की बिक्री में कोई खास कमी नहीं आई है। उपभोक्ताओं के बीच इसकी मजबूत डिमांड बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हम और भी अधिक iPhone 16 बेच सकते थे, अगर सप्लाई उतनी ही तेज होती जितनी मांग।