छोटी सी चूक और बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली, UPI यूज करते हैं तो इन सेफ्टी टिप्स को न करें इग्नोर

टेक्नोलॉजी डेस्क। आज के दौर में UPI पेमेंट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाय की दुकान, सब्जी मंडी, ऑटो, कैब से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और दोस्तों को पैसे भेजने तक सब कुछ कुछ सेकंड में हो जाता है। लेकिन जितनी तेजी से UPI का इस्तेमाल बढ़ा है, उतनी ही तेजी से डिजिटल फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं।

थोड़ी सी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। ऐसे में अगर आप भी UPI पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन जरूरी सेफ्टी टिप्स को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। अपना UPI PIN कभी किसी को न बताएं UPI PIN सिर्फ आपकी निजी जानकारी है। किसी भी हाल में इसे किसी के साथ शेयर न करें। ध्यान रखें बैंक कर्मचारी, दुकानदार, कस्टमर केयर या कोई भी अधिकारी, आपसे कभी भी UPI PIN नहीं मांगता। अगर कोई कॉल, मैसेज या चैट के जरिए PIN मांगे, तो समझ लें यह फ्रॉड है। PIN हमेशा खुद डालें और इस दौरान स्क्रीन पर किसी और की नजर न पड़े।