छोटी सी चूक और बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली, UPI यूज करते हैं तो इन सेफ्टी टिप्स को न करें इग्नोर
Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 02:50:50 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 02:50:50 PM (IST)
HighLights
- UPI यूज करने वालों के लिए सेफ्टी टिप्स।
- अपना UPI PIN कभी किसी को न बताएं।
- फोन और UPI ऐप को हमेशा लॉक रखें।
टेक्नोलॉजी डेस्क। आज के दौर में UPI पेमेंट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाय की दुकान, सब्जी मंडी, ऑटो, कैब से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और दोस्तों को पैसे भेजने तक सब कुछ कुछ सेकंड में हो जाता है। लेकिन जितनी तेजी से UPI का इस्तेमाल बढ़ा है, उतनी ही तेजी से डिजिटल फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं।
थोड़ी सी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। ऐसे में अगर आप भी UPI पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन जरूरी सेफ्टी टिप्स को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।
अपना UPI PIN कभी किसी को न बताएं
UPI PIN सिर्फ आपकी निजी जानकारी है। किसी भी हाल में इसे किसी के साथ शेयर न करें।
ध्यान रखें बैंक कर्मचारी, दुकानदार, कस्टमर केयर या कोई भी अधिकारी, आपसे कभी भी UPI PIN नहीं मांगता। अगर कोई कॉल, मैसेज या चैट के जरिए PIN मांगे, तो समझ लें यह फ्रॉड है। PIN हमेशा खुद डालें और इस दौरान स्क्रीन पर किसी और की नजर न पड़े।
फोन और UPI ऐप को हमेशा लॉक रखें
UPI ऐप में मिलने वाला PIN, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक फीचर जरूर एक्टिव रखें।
अगर आपका फोन खो जाता है या किसी और के हाथ लग जाता है, तो यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत बनता है।
फोन को कभी भी अनलॉक छोड़कर न रखें, चाहे कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो।
एक ही UPI ऐप का इस्तेमाल करें
- एक ही बैंक अकाउंट के लिए कई UPI ऐप्स इस्तेमाल करने से भ्रम बढ़ता है। इससे गलत ट्रांजैक्शन अप्रूव होने का खतरा रहता है और पेमेंट ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है।
- बेहतर यही है कि एक भरोसेमंद UPI ऐप चुनें और उसी का इस्तेमाल करें।
- अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें
- UPI फ्रॉड अक्सर फर्जी SMS, WhatsApp मैसेज या ईमेल से शुरू होते हैं।
- इनमें कैशबैक, रिफंड, इनाम अकाउंट ब्लॉक होने जैसी बातें लिखी होती हैं
ऐसे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ये फेक वेबसाइट्स होती हैं, जिनका मकसद आपकी बैंक डिटेल्स चुराना होता है। संदिग्ध मैसेज को तुरंत डिलीट कर दें।
पेमेंट रिक्वेस्ट हमेशा ध्यान से चेक करें
UPI पर आने वाली हर पेमेंट रिक्वेस्ट को अप्रूव करने से पहले ध्यान से देखें-
भेजने वाले का नाम, अमाउंट कई बार स्कैमर गलती से अप्रूव हो जाने की उम्मीद में रैंडम रिक्वेस्ट भेज देते हैं।
ट्रांजैक्शन अलर्ट पर रखें नजर
- हर UPI ट्रांजैक्शन पर बैंक SMS या ऐप नोटिफिकेशन भेजता है। इन्हें नजरअंदाज न करें।
- अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखे जो आपने नहीं किया है, तो तुरंत बैंक या UPI ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करें।
थोड़ी सतर्कता, बड़ी सुरक्षा
- UPI एक सुविधाजनक और तेज पेमेंट सिस्टम है, लेकिन सुरक्षित तभी है जब आप सावधान रहें।
- थोड़ी सी जागरूकता और सही आदतें अपनाकर आप अपने पैसे को डिजिटल फ्रॉड से बचा सकते हैं।