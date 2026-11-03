दिवाली सफाई का झंझट खत्म, घर को मिनटों में चमका देंगे ये स्मार्ट गैजेट्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। घर के हर एक कोने से लेकर किचन, फर्नीचर तक की सफाई करना किसी बड़े टास्क जैसा लगता है। ऐसे में अगर आप दिवाली की सफाई को आसान और कम टाइम में पूरा करना चाहते हैं, तो मार्केट में आजकल कुछ स्मार्ट गैजेट्स आ गए हैं। जिसकी मदद से आप सफाई का काम आसानी से कर सकते है।

इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर बाथरूम की टाइल्स, किचन के चिपचिपे कोने और फर्श के जिद्दी दाग हटाने के लिए यह बेहद उपयोगी डिवाइस है। इसमें मोटर से घूमने वाले अलग-अलग तरह के ब्रश हेड्स मिलते हैं, जो बिना ताकत लगाए कड़ी से कड़ी गंदगी को मिनटों में साफ कर देते हैं। बाजार और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर यह 1,500 से 3,000 रुपये के बजट में आसानी से मिल जाता है।