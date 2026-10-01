Maruti से लेकर Toyota तक की आ रही हैं ये जबरदस्त कारें, देखें लिस्ट में कौन कौन हैं शामिल

ऑटो डेस्क। भारतीय ऑटो मार्केट में आने वाले दिनों कुछ बड़ा होने वाला है, अगले 12 महीने में चार जबरदस्त हैचबैक कारें दस्तक देने जा रही हैं। टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट टोयोटा जल्द ही अपनी पॉपुलर हैचबैक ग्लैंजा का नया फेसलिफ्ट वर्जन लाने वाला है। इसमें टोयोटा की सिग्नेचर स्टाइलिंग के साथ नया फ्रंट लुक होगा, कार के अंदर 9-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ साथ वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और लेवल 2 ADAS जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स जोड़े जाएंगे।

रिपोर्टस के मुताबिक, इसमें नया 1.2-लीटर Z12E-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मैनुअल और AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा। मारुति वैगनआर फेसलिफ्ट मारुति वैगनआर का सिग्नेचर टॉल-बाय डिजाइन तो वैसा ही रहेगा, लेकिन इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ मॉडर्न बदलाव देखने को मिलेंगे। पुराने 1.2-लीटर इंजन की जगह इसमें नया 1.2-लीटर Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। इसके साथ ही CNG वैरिएंट, जिसमें ग्राहकों को पहली बार AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है।