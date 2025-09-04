TVS Ntorq 150 Launch Today: ब्रांड का सबसे शक्तिशाली स्कूटर होगा पेश, यहां जानें इसकी खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क। TVS Ntorq 150 Launch In India: भारत के टू-व्हीलर बाजार में स्कूटर सेगमेंट लगातार मजबूत होता जा रहा है और अब TVS अपने सबसे पावरफुल स्कूटर को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी आज TVS Ntorq 150 को पेश करने वाली है, जो लॉन्च के बाद ब्रांड का सबसे दमदार स्कूटर बन जाएगा।

टीवीएस एनटॉर्क सीरीज पहले से ही युवाओं के बीच अपने स्पोर्टी डिजाइन, फीचर-लोडेड अप्रोच और परफॉर्मेंस की वजह से लोकप्रिय है। अब 150cc इंजन के साथ इसका नया अवतार ग्राहकों को और ज्यादा पावर और प्रीमियम फीचर्स देने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं इसके इंजन, फीचर्स, डिजाइन और कीमत से जुड़ी संभावित जानकारी।

TVS Ntorq 150: इंजन और परफॉर्मेंस कंपनी ने फिलहाल पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि इसमें 150cc का दमदार इंजन मिलेगा। वर्तमान में Ntorq 125 अपने सेगमेंट का सबसे पावरफुल स्कूटर है, और उम्मीद है कि नया Ntorq 150 भी अलग-अलग राइडिंग मोड्स के साथ शानदार परफॉर्मेंस देगा। TVS Ntorq 150: फीचर्स Ntorq सीरीज 2018 से भारतीय बाजार में मौजूद है और समय-समय पर इसमें कई तकनीकी अपग्रेड किए गए हैं। नया Ntorq 150 भी फीचर्स के मामले में बेहद एडवांस होने वाला है। इसमें सिंगल-चैनल ABS, ऑल-LED लाइटिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और फुली डिजिटल कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है।